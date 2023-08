Analytik: Za drahou naftu nemohou pumpaři, ale skryté marže rafinérií

„Určitě za to tentokrát nemůže nenažranost pumpařů,“ odpovídal v Rozstřelu Petr Zajíc. „Důvodů je několik, bohužel se to docela sešlo. Ve druhé polovině července začala razantním způsobem růst jak cena ropy, tak se začaly zvyšovat marže rafinérií, a to jak na naftě, tak na benzínu,“ řekl.

Oproti červenci tak nepodražila pouze nafta, ale také benzin. Cena naturalu se podle analytika meziměsíčně zvýšila o dvě koruny. „Navíc oslabila vůči dolaru koruna. Takže je třeba říct, že marže pumpařů jsou dnes skutečně podprůměrné. Samozřejmě teď nehovořím o čerpacích stanicích na frekventovaných trasách nebo na dálnicích,“ dodal Zajíc.

Marže distributorů a rafinerií

„A ani u těchto dražších čerpacích stanic bych v tom problém neviděl. To je běžná cenová politika. Stačí se podívat na dálnice v Rakousku, kde jsou pohonné hmoty také dražší. Pumpy jsou svým způsobem velmi jednoduchým cílem, protože tam přímo vidíme ty finální ceny. Ale podstatně skrytější a hůře kontrolovatelné jsou marže ve zbylém řetězci,“ konstatoval analytik.

„Neuvěřitelně narostlé marže oproti situaci před dvěma nebo pěti lety mají distributoři. Ti, kteří koupí naftu od rafinérie. Přidají k tomu spotřební daň a následně produkt prodávají čerpacím stanicím. Tento segment obvykle míval marže 20 nebo 50 haléřů na litr, dneska se pohybuje kolem dvou korun,“ pokračoval Zajíc.

„A pak jsou tu také marže zmiňovaných rafinérií. Ty se dříve pohybovaly dlouhodobě třeba kolem dvou nebo tří korun na litru. V kritické době války na Ukrajině vyrostly na deset korun. Pak klesly na čtyři koruny a dnes jsou zase až šest korun a padesát haléřů,“ vysvětlil analytik.

Měl by si tedy stát podle něj posvítit na distributory a rafinérie? „To je nesmírně citlivá otázka. Tím narušujete volný trh a volnou cenotvorbu. Odpovím oklikou. Před rokem zvyšovali ceny provozovatelé pekáren. V pekárně kousek od mého domu zvedli loni cenu housky o sto procent. Bylo to logické: byla vyšší cena pšenice, vyšší cena energií. Ale přece teď je pšenice levnější než dříve. Energie jsou na úrovni poloviny roku 2021. Ale houska je stále o sto procent dražší,“ prohlásil Zajíc.

Zdraží ještě pohonné hmoty?

Podle analytika je tedy sice správné, když stát na marže dohlíží. Na druhou stranu se do nákladů rafinérií promítla také takzvaná windfall tax, tedy mimořádná daň z neočekávaných zisků. „Takže opakuji, čerpací stanice jsou podle mě z obliga. Ale pak je tu velkoobchod, rafinérie. Stát by tak mohl nějakým způsobem tlačit na marže v tomto velkoobchodním segmentu. Ale to je pro vládu těžká situace, protože jeden z největších velkoobchodníků je státní společnost Čepro,“ vysvětlil.

„Ta na tom hodně vydělává. Paradoxně jsou její ceny o 20 až 30 haléřů vyšší než ceny Unipetrolu, takže jejich marže bude patrně ještě vyšší,“ dodal analytik.

„A podobné je to i u další společnosti se státním podílem, u firmy ČEZ. Podívejte se, jakou cenu za silovou energii ČEZ nabízí? Skoro devět tisíc. A přitom od soukromých společností se nabídky pohybují mezi čtyřmi a pěti tisíci,“ přiblížil Zajíc.

V další části Rozstřelu pak analytik porovnal ceny pohonných hmot v Česku s ostatními státy v Evropě. „Až na Polsko, kde jsou ceny zhruba stejné, jsou jinde v Evropě ceny mnohem vyšší. Takže oproti Slovensku, Rakousku, Německu, vůbec nemluvím o skandinávských zemích, máme pohonné hmoty téměř nejlevnější v Evropě.“

A jak se bude cena pohonných hmot vyvíjet v dalších týdnech a měsících? Petr Zajíc se přiklání k dlouhodobě stabilizované ceně. Výkyv směrem nahoru by podle něj mohl nastat pouze v případě, že přijde nějaká nová mezinárodně politická krize.

Jaký vliv na cenotvorbu benzinu a nafty bude mít ekonomický vývoj v Číně? Může ceny zvýšit omezení vývozu ruské ropy takzvanou černomořskou cestou? A jak ovlivní vývoj postoj Saudské Arábie? I o tom hovořil Petr Zajíc v Rozstřelu.