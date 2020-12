Dolní Malá Úpa: místo, které stojí ve stínu matky hor, si zamilujete

Čím častěji člověk cestuje, tím okouzlenější dokáže být z toho, co vidí. Je jen málo míst, kde si to uvědomujeme tolik, jako na horách.

Když jsme jedno sobotní ráno seděli na sluncem zalité terase krkonošské chalupy a pozorovali přímo před sebou siluetu naší nejvyšší hory, po jejímž úpatí se sunuly jako malé vláčky kabinky lanovky, nikdo z nás na chvíli nepromluvil ani slovo.

Byla to taková idyla, že ji bylo škoda řečmi kazit. Vydrželi bychom tak sedět klidně i další hodiny, kdybychom ovšem nechtěli poznat i něco víc. A přesně to doporučujeme také vám.

Dolní Malou Úpu tvoří pár chaloupek rozesetých v nádherném konci naší země, téměř na samé hranici s Polskem. Pomezní Boudy, které už patří pod sesterskou Horní Malou Úpu, a s nimi i náš sousední stát, jsou vzdáleny jen necelé dva kilometry pěšky. Procházka tam je klidná, i když místy strmá – ale na to si v této oblasti prostě musíte zvyknout.

Na Pomezkách mají svůj vlastní pivovar, takže veškerá námaha bude po zásluze odměněna pěnivým mokem. Stejně tak vřele doporučujeme chlebík z tamní pekárny, i když ten často seženete i v občerstvení u kostela zpátky v Dolní Malé Úpě.

Právě kostel je tu orientačním středobodem. Není velký a bývá zavřený, ale dá se do něj nahlédnout skrz mříž. Hned za ním najdete hřbitov a u něj trosky německého letadla, které v roce 1945 narazilo do Sněžky a jeho části pak sbírali lidé po celém okolí. A tak je dneska vystaveno tady.

Na Sněžku jinou cestou

Když se od kostela vydáte po silnici z prudkého kopce dolů, dorazíte po cca dvou kilometrech do části zvané Spálený Mlýn. Dříve tu byl penzion a restaurace, ale teď už je bohužel zavřený. Nicméně jen pár kroků odsud po silnici směrem na Svobodu nad Úpou narazíte na odbočku na chatu Krakonoš a Čertův mlýn.

Je to atrakce hlavně pro děti. Na malém potůčku se nachází mlýn, kde vodu vypouští z hlavy velký čert, pohání ho kostlivec a hlídá sedm trpaslíků. Ale nás to moc bavilo. Pokochejte se a pak se po žluté zase můžete v klidu vrátit ke kostelu v Úpě. Je to krátká, ale příjemná vycházka.

Drobná radost: Čertovým mlýnem tu protéká voda už od 60. let minulého století.

Hodně lidí si ovšem Dolní Malou Úpu zvolí jako výchozí bod pro celodenní túru na Sněžku. Na tu se dostanete opět přes Pomezky po žluté cestě na Jelenku, kde narazíte na občerstvení. Pak pokračujete dále po cestě Česko-polského přátelství až na vrchol. Je to cca deset kilometrů, zvláště o víkendech musíte počítat s velkým množstvím lidí a tudíž i frontami u osvěžoven.

Odměna za statečný výšlap: Zvládnete-li z Dolní Malé Úpy po silnici kopec a projdete lesem, otevře se vám tento krásný pohled na Pomezní boudy.

Variantou zvláště pro ty hůře se pohybující je zajet si autem do Pece pod Sněžkou k lanovce. To máte cca dvacet minut, ovšem opět platí: o svátcích a víkendech je vždycky lepší vyrazit ještě před zahájením provozu lanovky, jinak vystojíte ve frontě důlek. Jedna část naší party to takhle udělala a neprohloupila. Takže neváhejte a přivstaňte si, stejně je výhled z tohoto majestátního vrcholu nejlepší, když tam ještě není úplně plno.

Kopce nikomu nic neodpustí

Dalším tipem na hezký výlet je cesta na Rýchory. Možností máte několik, my jsme se rozhodli pro výšlap přes Lysečinskou boudu, kde jsme si dali vynikající houbové kyselo. Vzali jsme si na to i kolo, ale pokud nejste zdatní nebo nemáte elektřinu, tak to zcela nedoporučujeme. Kopce jsou tu vážně drsné a jelikož jsou Rýchory vzdálené cca jedenáct kilometrů, dá se to v klidu dojít i pěšky.

Zajímavostí na trase, která vede Cestou bratří Čapků, je například muzeum Vápenka zhruba v půlce cesty. Najdete tam osmibokou věž šachtové vápenky (čeho také jiného) z 19. století i díru do dolu, co tam stával. Kolem jsou i jeskyně, musíte je jen trochu hledat, vchody bývají šikovně ukryté.

Dost zábavy v zimě i v létě

Přímo na Rýchorách se můžete zase občerstvit, my jsme si tam ovšem počkali ve frontě asi čtyřicet minut, což je trochu otrava (opět to bylo o víkendu). Lepší je tedy možná vzít si něco s sebou, poodejít ještě kousek za chalupu a sednout si tam na krásnou vyhlídku do okolí. Vrátit se pak můžete stejnou cestou anebo spadnout ze svahu na druhé straně a vzít to přes Horní Maršov.

Může se vám ale stát, že se vám v Dolní Malé Úpě tak zalíbí, že ji nebudete chtít celý víkend vlastně opustit. Upřímně – není se za co stydět. Tady je prostě krásně. Ale abyste se aspoň trochu hnuli, obejděte si tu aspoň Kraví horu. V letní sezoně je obsypaná borůvkami, později zase houbami. A v zimě se dá okruh zdolat na běžkách – je dlouhý jen čtyři kilometry, nikoho to nezničí, ale hezky se projdete a v některé z místních restaurací se pak zahřejete.

Ostatně – zima se blíží, na místě jsou vám k dispozici i lyžařské vleky. Nejsou sice moc dlouhé ani překvapivé jako alpské sjezdovky, ale rodinám s dětmi to stačí a ostatní si aspoň udělají hlad a naberou trochu větru pod helmy. Někdy se prostě má z výkonů slevit a jen si užívat.