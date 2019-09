Zloděj ve vazbě nařkl policisty, že mu za falešná přiznání zařídili výhody

Až pět let vězení navíc může dostat zloděj, který z vazby posílal Generální inspekci bezpečnostních sborů smyšlená udání na českobudějovické policisty. Popisoval v nich výhody, které od nich údajně získal za to, že falešně vypovídal. Obviněný se tak chtěl pomstít strážcům zákona, kteří ho do vazby dostali.