Od minulého roku má nového majitele a začalo se s opravami. Jak ale upozornil Deník N, novému majiteli chybí potřebná povolení a v rekonstrukci pokračuje i přes zákaz stavebního úřadu.

Když při procházkách kolem zámku začali obyvatelé dvoutisícového městysu vídat hromady suti a znaky stavebních prací, radovali se, že se památka po dekádách chátrání dočká opravy a snad i zpřístupnění. „Konečně se to dá do pořádku. Ještě loni to vypadalo dost bídně,“ reagovala jedna z obyvatelek.