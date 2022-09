Pracovníci jindřichohradecké úzkokolejky v insolvenci nedostali výplaty

Podle Federace strojvůdců měli dostat výplatu v řádném termínu 16. září, to se však nestalo. Firma ale slíbila, že pracovníkům vše vyplatí. Federace navíc žádá, aby soud co nejdřív vyhlásil insolvenci a schválil reorganizaci.

„Naši kluci si stěžovali, že nedostali výplatu, tak jsme to řešili a bylo nám vedením firmy slíbeno, že výplaty budou doplacené. Máme obavy, že se ten problém ještě prohloubí. Kolegové neví, jestli se situace zlepší, nebo jestli si mají hledat jinou práci či jít na pracovní úřad. Je důležité, aby nebyli v existenční nejistotě,“ řekl prezident federace Jaroslav Vondrovic.

V insolvenčním rejstříku uvedl, že zaměstnanci se nemohou stát rukojmím při řešení sporů, které trvají několik let. Firma JHMD uvedla, že kvůli tomu, že Kraj Vysočina jí málo kompenzuje prokazatelnou ztrátu, jí vznikla od roku 2010 do letoška trvalá provozní ztráta 108 milionů korun.

JHMD dále uvádí, že Kraj Vysočina jim za stejné období neuhradil poplatek za použití dopravní cesty 16 milionů korun a tento kraj také odmítá uhradit přes 37 milionů za odpisy vozidel. Hejtman Vysočiny Vítězslav Schrek (ODS) v květnu řekl, že kraj vůči JHMD postupuje podle smlouvy a nesouhlasí s nároky firmy.

Reorganizační plán společnosti počítá s tím, že se podaří narovnat vztahy s Krajem Vysočina, bude možné prodat část majetku, dočasně odložit splatnost pohledávek, popřípadě zvýšit základní kapitál a vydat nové akcie.

Smlouva o dopravní obslužnosti mezi Vysočinou a dopravcem skončí na podzim 2024. Kraj zvažuje, že pak zajistí základní obslužnost místo vlaků autobusy. Na úzkokolejce mezi Kamenicí nad Lipou a Obrataní by pak jezdily jen turistické vlaky.

S Jihočeským krajem má firma smlouvu do prosince 2024. Hodnota pětiletého kontraktu je 163 milionů korun. JHMD vlastní a provozují úzkokolejky z Jindřichova Hradce do Obrataně a do Nové Bystřice.

Úzkokolejky by měla společnost nabídnout státu k odkupu. Je to jedna z cest, jak se dostat ze svízelné situace. „Oficiální nabídku na odkup této tratě jsme zatím nedostali. Nicméně současný stav analyzujeme, a to s ohledem jak na platnou legislativu, tak na původní privatizační projekt,“ řekl dnes mluvčí ministerstva dopravy Martin Brychta.

Upozornil, že vlastník dráhy, který nedokáže zajistit její provozuschopnost, je podle zákona o drahách povinný nabídnout trať k prodeji státu. Povinnost státu k odkupu však není stanovena, stát totiž může kupovat pouze to, co potřebuje k vlastní činnosti.