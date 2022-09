Jindřichohradecká úzkokolejka je v insolvenci, dluží 160 milionů

Firma nemá na splácení, argumentuje tím, že jí Kraj Vysočina nedostatečně kompenzuje prokazatelnou ztrátu a nehradí odpisy za vozidla.

Banka Raiffeisenbank firmě v dubnu předčasně ukončila úvěrovou smlouvu a firma musí zaplatit zbývající sumu. Vyplývá to z insolvenčního rejstříku. Provoz na tratích vyhlášená insolvence neomezuje. „Firma má reorganizační plán, který přijala nadpoloviční většina věřitelů,“ řekl dnes předseda správní rady JHMD Boris Čajánek.

„Dlužník (JHMD) není dlouhodobě schopen sanovat ztrátu generovanou při poskytování služeb Kraji Vysočina. Dlužník se tak dostal do nepříznivé hospodářské situace (...) financující banka přistoupila k zesplatnění veškerých úvěrů,“ uvedla firma v návrhu.

Raiffeisenbank, jíž musí firma splatit provozní a investiční úvěry, uplatnila pohledávky za víc než 56 milionů korun, finanční úřad pro Jihočeský kraj přes čtyři miliony.

Firma uvedla, že kvůli tomu, že jí Kraj Vysočina málo kompenzuje prokazatelnou ztrátu, jí vznikla od roku 2010 do letoška trvalá provozní ztráta 108 milionů korun. Dále uvedla, že Kraj Vysočina jí za stejné období neuhradil poplatek za použití dopravní cesty 16 milionů a tento kraj také odmítá uhradit přes 37 milionů korun za odpisy vozidel.

Měli bychom zachovat provoz, říká hejtman

Hejtman Vysočiny Vítězslav Schrek (ODS) v květnu řekl, že kraj vůči JHMD postupuje podle smlouvy. „V souladu s insolvenčním návrhem a se zákonem jsme dali reorganizační plán. Máme podporu věřitelů a měli bychom zachovat provoz. Největší věřitelé vyjádřili s plánem souhlas,“ konstatoval Čajánek.

Reorganizační plán počítá s tím, že se podaří narovnat vztahy s Krajem Vysočina, bude možné prodat část majetku, dočasně odložit splatnost pohledávek, popřípadě zvýšit základní kapitál a vydat nové akcie. „Předpokládáme, že si s Krajem Vysočina ty věci vysvětlíme,“ řekl Čajánek.

Firma loni požádala soud o mimořádné moratorium, které platilo půl roku. Opatření chránilo provozovatele úzkokolejek před věřiteli. Zástupci společnosti poté na webu uvedli, že jednali s věřiteli i akcionáři, aby zajistili budoucnost.

Od roku 2018 nemají JHMD uzavřený potřebný dodatek smlouvy s Krajem Vysočina. Firma na Kraj Vysočina podala žaloby. Podle dopravce kraj neplní závazek, hradit prokazatelné ztráty dopravy na úzkokolejce, řekl již dříve Čajánek.

Smlouva mezi Vysočinou a dopravcem skončí na podzim 2024. Kraj zvažuje, že pak zajistí základní obslužnost místo vlaků autobusy. Na úzkokolejce mezi Kamenicí nad Lipou a Obrataní by pak jezdily jen turistické vlaky.

S Jihočeským krajem má firma smlouvu do prosince 2024. Hodnota pětiletého kontraktu je 163 milionů korun. Jihočeský radní Antonín Krák (ČSSD) v květnu řekl, že smlouvu s krajem podle něj JHMD plní.

JHMD vlastní a provozují úzkokolejky z Jindřichova Hradce do Obrataně a do Nové Bystřice. Vlastní tři parní lokomotivy, tři motorové, osm osobních vozů a jeden nákladní. Vlaky jezdí i přes stanici Kaproun, kde je památník fiktivní postavy Járy Cimrmana. Firma zaměstnává okolo 80 lidí. Provoz na novobystřické trati začal 1. listopadu 1897.

Loni uvedl předseda krajského výboru pro strategické projekty Kraje Vysočina Martin Hyský, že stále existuje možnost se s JHMD domluvit, komplikuje ji ale podle jeho slov postoj vedení firmy.

„Problém je, že se jednání přesouvají do právních přestřelek, trestních oznámení nebo stížností. Dopravci jsme opakovaně zaslali nabídku k uzavření dodatku, který vychází ze smlouvy platné až do roku 2024. Nemůžeme se odchýlit od konceptu stávající smlouvy, jiný přístup by byl v rozporu s principem péče řádného hospodáře,“ odmítá kritiku Hyský.