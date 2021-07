Provozovatel jindřichohradecké úzkokolejky bojuje o miliony z Vysočiny

Podle ředitele Jindřichohradeckých místních drah (JHMD) Borise Čajánka jsou problémy v domluvě a prodlevy při platbách důvodem, proč firma požádala o ochranu před věřiteli. Tu posvětil Krajský soud v Českých Budějovicích.

Mimořádné opatření bude trvat až do začátku září. „Neznamená to však, že bychom kvůli tomu přestali jezdit. Požádali jsme však o lhůtu, abychom si s Krajem Vysočina vyrovnali naše vztahy. Nějakou dobu jsme čekali také na peníze z Jihočeského kraje, který čekal na pozdržené platby od ministerstva dopravy, ale od nich jsme už peníze dostali,“ vysvětluje ředitel Čajánek.

Příčinou, proč JHMD zažádala o ochranu před věřiteli, jsou hlavně výpadky tržeb v době koronavirové pandemie a to, že společnost nemá od roku 2018 uzavřený kvůli novele drážního zákona potřebný dodatek smlouvy s Vysočinou. Vzhledem k tomu, jak jsou dosavadní jednání o běžných úhradách mezi oběma stranami komplikovaná, dají se problémy očekávat i v tomto případě.

„V poslední fázi jednání nás bohužel odkázali na svého právního zástupce. To pro nás bylo velké překvapení, protože vše nasvědčovalo, že bychom se mohli domluvit. Ještě nedávno jsme se normálně scházeli s vedením Kraje Vysočina i s náměstkem pro dopravu Janem Hylišem. Museli jsme na změnu postoje zareagovat stejným způsobem,“ přibližuje Čajánek. Podle něho Vysočina firmě dluží okolo 30 milionů korun.

Vedení tamního hejtmanství připouští, že společnost JHMD má na příspěvky z jejich strany nárok. Nicméně také upozorňuje, že smlouva pamatuje i na takovou změnu zákona, která by měla být zohledněna dodatkem. Ten má upřesnit výši úhrady ztráty JHMD, ovšem ze strany hejtmanství, které si dopravu objednává.

„Nakládáme s veřejnými prostředky, proto je z naší strany opodstatněné požadovat opakovaně vyčíslení nákladů, abychom byli schopní doložit, že se jedná o náklady způsobené pouze legislativní změnou. Vyčíslení nákladů ze strany JHMD nemáme stále ještě k dispozici,“ uvádí mluvčí Kraje Vysočina Eva Neuwirthová.

Vysočina do budoucna plánuje autobusy

Dopravce předkládal pouze celkový výkaz nákladů a tržeb, kraj však požaduje vyčíslení případného vlivu změny zákona. Z takového postupu je Čajánek rozmrzelý a poukazuje na to, že s Jihočeským krajem doposud nebyl větší problém se na úhradách domluvit.

„Je pro mě nepochopitelné, že odmítají uhradit poplatek za užívání dopravní cesty. Doufali jsme, že se s tím nová politická reprezentace seznámí a přijme normální stanovisko. Bohužel si na to vzali právníka, my jsme následně dodali všechny podklady a očekáváme, že s námi Vysočina smlouvu uzavře,“ oponuje.

Podle předsedy krajského výboru pro strategické projekty Kraje Vysočina Martina Hyského stále existuje možnost se s JHMD domluvit, komplikuje ji ale podle jeho slov postoj vedení firmy.

„Problém je, že se jednání přesouvají do právních přestřelek, trestních oznámení nebo stížností. Dopravci jsme opakovaně zaslali nabídku k uzavření dodatku, který vychází ze smlouvy platné až do roku 2024. Nemůžeme se odchýlit od konceptu stávající smlouvy, jiný přístup by byl v rozporu s principem péče řádného hospodáře,“ odmítá kritiku Hyský.

Do budoucna navíc na Vysočině plánují ukončit podporu úzkokolejky s tím, že páteřní železniční dopravu nahradí autobusy. Měly by tam takto jezdit od roku 2025. S tím ale nesouhlasí šéf JHMD Čajánek, podle něhož mají dodatky smlouvy týkající se provozu na trati platit až do roku 2034. Omezení by se týkalo úseku mezi Kamenicí nad Lipou a Obrataní.