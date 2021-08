Vraky aut plní hlavně České Budějovice, město je odváží i na letiště

V Českých Budějovicích se daří z ulic překážející auta alespoň zčásti odstraňovat. Výzev majitelům k vyzvednutí odtaženého vozu je tak nyní plná úřední deska.

I tak na magistrátu evidují minimálně 150 aut, která jsou dlouhodobě odstavená a majitel o ně nejeví zájem. To je počet míst jako na středně velkém parkovišti.

Město se je snaží mapovat, a pokud nedohledá vlastníka, nebo se s ním nedohodne na odstranění, sváží vraky na dvě speciální parkoviště – v dopravním podniku v Horní ulici a na letišti v Plané. Tam jich stojí 84 a k většině se nikdo nehlásí.

„Když nějaké takové vozidlo strážníci objeví, zkoušejí kontaktovat nejprve majitele, pokud se to nepovede, tak po důkladném zdokumentování předá hlídka věc dál městu, které zahájí další kroky,“ popisuje mluvčí budějovické městské policie Věra Školková.

V boji proti vrakům od loňska pomáhá městům a obcím novela zákona o pozemních komunikacích. Podle ní se vrakem stává každé vozidlo s více než šest měsíců propadlou STK. Oproti předchozím letům je tak nyní celý proces mnohem snadnější.

Úřad, do jehož katastru komunikace spadá, kontaktuje vlastníka s výzvou, aby do 60 dnů svůj vůz odstranil. Pokud tak neučiní, nechá příslušný úřad auto odtáhnout.

„Všechna odtažená vozidla následně umisťujeme na střežená parkoviště, zároveň ihned vyzýváme majitele, aby uhradili náklady spojené s odtahem. Musí to udělat do určeného data, jinak musí město přistoupit k vymáhání soudní cestou,“ uvádí Kristýna Radová z budějovického odboru správy veřejných statků.

V ulicích krajského města se nyní nachází dalších 70 odstavených vozidel, o nichž radnice jejich majitele písemně informovala. Nicméně podle odhadů je vraků v ulicích Budějovic mnohem více, a také komunikace s jejich majiteli vázne. Stojí na sídlištích, v Suchém Vrbném, někdy zůstanou třeba i u centra v Žižkově třídě.

A hlavně pak zabírají parkovací místa, jichž je v Budějovicích nedostatek. „Většinou se s majiteli nedohodneme, nebo je vůbec není možné dohledat, pak to končí právě odtahem,“ podotýká mluvčí Školková.

V Táboře se většinou dohodnou

Zatímco úřední desku krajského města zaplňují výzvy k odstranění nebo vyzvednutí vraků z odtahových parkovišť, v jiných městech Jihočeského kraje je situace o poznání lepší. Například v Táboře mají s majiteli vraků v ulicích města spíše pozitivní zkušenosti.

„Většinou se daří dohodnout se přímo s majiteli, kteří po našem upozornění vozy odstraní. Jsou i případy, kdy musí zasáhnout město, ale je to minimum,“ informuje Petr Svoboda, vrchní komisař táborské městské policie.

Podobně jsou na tom také v Prachaticích. Ve většině případů tu věc vyřeší městská policie přímou domluvou s majitelem. „S majiteli vozů se většinou dá dohodnout, spíše je upozorňujeme na propadlou technickou a oni pak vozidlo většinou sami odstraní,“ sděluje Ivo Novotný, ředitel městské policie Prachatice.

Vozidel s více než půl roku propadlou STK tu v současnosti evidují celkem devět, což je oproti předchozím letům pokles.

Podle Novotného se situace zlepšila hlavně poté, co vloni začala platit novela zákona o pozemních komunikacích. „Je tam přesně definované, co se dá považovat za vrak, a co ne, což nám pomohlo hlavně v diskusích s majiteli. Na druhou stranu se tady v Prachaticích nikdy nejednalo o nějaké zrezivělé a zarostlé vraky, jsou to ve většině případech pojízdná auta,“ zdůrazňuje.

Naopak větší počty odstavených vozidel řeší v Písku. V současnosti tam mají na speciálním odtahovém parkovišti okolo 15 vraků, o něž se nikdo nehlásí ani nelze dohledat majitele. Taková auta pak město nabídne ve veřejné aukci.

„Není to pravidlo, ale je tu stále určité procento lidí, které se zkrátka nepodaří dohledat, jsou to třeba cizinci,“ přibližuje Jaroslav Rapant z písecké městské policie.

Písečtí strážníci ročně řeší i stovku případů, kdy má vůz propadlou STK. Obdobně jako v ostatních okresních městech se jim však daří problém vyřešit přímo s majitelem vozu a odtah potom není nutný.