Z ulic pomalu mizí vraky i auta bez technické. Městům pomáhá novela zákona

Jak je to s novelou? Do platnosti novely bylo možné odtáhnout pouze vozidlo, které je „pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích“. Zároveň by si jeho zprovoznění vyžádalo „výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce“. Samosprávy tak neměly možnosti zbavit se auta, které je na pohled v pořádku, ale majitel ho nechal někde dlouhodobě stát. Bylo ho možné odtáhnout jenom za předpokladu, že blokovalo průjezd komunikací. Upravený zákon zároveň rozšířil definici vraku. Vrak je nyní také vozidlo, které není možné identifikovat prostřednictví identifikačního čísla vozidla umístěného na karoserii nebo rámu vozidla, za čelním sklem nebo na výrobním štítku.

Podle novely, která začala platit v dubnu, vlastník komunikace nejprve vyzve provozovatele automobilu k tomu, aby vozidlo podrobil technické prohlídce, nebo je odstavil jinam. Pokud poté provozovatel dva měsíce nereaguje, je vůz na náklady města odstraněn. Provozovatel také dostane informaci, kde si může automobil vyzvednout. V případě, že by provozovatel o vozidlo nejevil zájem, vlastník komunikace je může vydražit nebo zlikvidovat. U vraků to funguje podobně.