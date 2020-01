VIDEO: V Třeboni tekla obyvatelům z kohoutků voda černá jako káva

Právě příspěvek Věry Koubkové na sociálních sítích spustil vlnu komentářů lidí, kteří sdíleli své fotografie a postřehy.

„Překvapilo mě, kolik obyvatel na to zareagovalo. U nás to začalo zhruba před rokem, když se nám narodil syn. Tehdy začala téct mírně zakalená voda. Nebylo to tak ale neustále. Takhle černou barvu jsem viděla ještě loni v březnu,“ vzpomíná Koubková, která žije na okraji města.

Řada obyvatel se zlobila právě kvůli malým dětem. O fotografii vany s hračkami v hnědé vodě se podělila například Jana Kamišová. „Bomba je, když jdu koupat mrně a začne téct tohle,“ stojí u fotky.

„Začala jsem to vnímat právě kvůli koupání dítěte. Bydlíme na kraji města, kde to není tak strašné. Voda je ale stabilně zakalená. Co jsem měla možnost slyšet, tak mi připadá, že je situace nejhorší v centru,“ vysvětluje sedmatřicetiletá Kamišová.

Lidé si stěžovali také na zničené spotřebiče či oblečení. „To bych vám přála vidět v tomto hnusu vyprané bílé prádlo. Měla jsem pračku naprogramovanou a nevěděla, že poteče taková břečka,“ stěžuje si další z místních.

Lidé dostali vysvětlení na webu města, kde se objevila zpráva, že od pátku 10. ledna dochází v Třeboni k zakalení pitné vody.

Důvodem je technologická odstávka výroby vody na úpravně v Hamru a přepojení zásobování Třeboňska na pitnou vodu z Jindřichova Hradce. „Problémy způsobilo přepojení. To se dlouho nedělalo, trubky byly zanesené a tlak strhl tu špínu,“ vysvětluje starosta Jan Váňa.

V některých domácnostech se kvalita vody už zlepšila, jinde ale problémy dál přetrvávají.

Příště se musí lépe připravit

Provozovatelem vodovodní sítě v Třeboni je společnost Městská Vodohospodářská. Ta podle vyjádření nemůže ovlivnit kvalitu pitné vody, která přitéká z hlavního přívodního řadu před Třeboní. Podle zprávy ale činí kroky ke zlepšení kvality vody.

„Jsme závislí na vodě, která přijde. Lidé si myslí, že to je naše chyba, což není pravda. Tohle se stává i na jiných místech, když se zvýší průtok. Neřekl bych, že za to někdo může,“ uvádí Miroslav Kajan, jednatel Městské Vodohospodářské.

Podle starosty by se daly zajistit například cisterny a další opatření, ale nikdo nevěděl, že nakonec poteče hnědá až černá voda.

„Vodu bereme od společnosti Čevak, která by měla zajistit, aby byla pitná. Plyne z toho ponaučení do budoucna, že je třeba se na to připravit jinak,“ říká Váňa.

„Námi dodávaná pitná voda byla v pátek 10. ledna při kontrole na předávacím místě, vodojemu Kopeček, za účasti zástupce Čevaku a Městské Vodohospodářské v pořádku. Ani o víkendu nás nikdo nekontaktoval ohledně zakalené pitné vody,“ říká mluvčí společnosti Čevak Jitka Kramářová.

Z výše uvedených vyjádření tak není jasné, zda a u koho došlo k pochybení. Vinu odmítá Městská vodohospodářská, třeboňská radnice i Čevak.

Nejen lidé, kteří nechtějí koupat své malé děti v hnědé vodě, mezitím volají po tom, aby se situace zlepšila. To se podle řady z nich zatím neděje, přestože problémy trvají delší dobu. Obyvatelé Třeboně by si v případě podobných problémů přáli také lepší komunikaci se správci vodovodů.

Podle Kajana je nejen v Třeboni problém se starou infrastrukturou, do níž je třeba investovat. „Jsem přesvědčený, že se to zlepšuje. V každém případě se investicemi zabýváme,“ doplňuje jednatel Městské Vodohospodářské Kajan.