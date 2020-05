Kempy musí být zavřené. Vodácká sezona na Vltavě začne se zpožděním

Vyrážet na vodu je s určitými pravidly možné. „Splouvat řeky se smí buď v kajaku individuálně nebo v kánoi s cizí osobou při dodržení rozestupu dvou metrů, rodina smí mít raft,“ informuje Asociace vodní turistiky a sportu.

Zatímco na kánoi není problém rozestup udržet, na raftu je to naopak. Proto ho mohou využívat jen členové jedné rodiny, kteří jsou v běžném kontaktu i mimo plavidlo.

Mít na sobě při pádlování roušku není bezpečné, kdyby se loď převrhla, proto si ji má vodák sundat. Naopak v kempech už by chybět neměla. Plout mohou i skupiny až pěti kánoí s deseti lidmi. Asociace dokonce doporučuje jezdit ve skupinách, rovněž kvůli bezpečnosti.

Na tyto možnosti reagují půjčovny lodí a některé už přijímají objednávky. Patří mezi ně například společnost Ingetour z Vyššího Brodu, která kromě toho provozuje na Vltavě šest kempů.

„Máme k dispozici dezinfekční prostředky, dáváme lidem rukavice, když si vybírají pádla, aby se jimi neprobírali holýma rukama. Snažíme se co nejvíc omezit přímý kontakt,“ informuje za Ingetour recepční Miloš Liška.

Podle jeho slov se zájem ze strany vodáků zatím nedá srovnávat s předchozími roky. „V tomto období jezdily hodně školy, to zatím není. Lidé teď spíše volají a ptají se, co a jak bude. Zatím jezdí spíše ti praví, zarytí vodáci, kteří si to vyloženě užívají,“ doplňuje Liška.

Například půjčovna Votus, rovněž z Vyššího Brodu na Českokrumlovsku, zatím vyčkává.

„My zahajujeme sezonu tím, že pořádáme splutí Malše. To mělo být minulý týden v pátek a kvůli koronaviru se neuskutečnilo. Zájemci už se poptávají, ale doposud jsme objednávky museli rušit. Dále je budeme přijímat a uvidíme, co bude. Vůbec to teď nefunguje jako v předchozích letech. Lidé mají často jiné starosti než vyrážet na řeku,“ vysvětluje Jana Bláhová z půjčovny Votus.

Tento týden začíná s půjčováním třeba i Kanak, který sídlí na břehu Vltavy v kempu Branná. Právě kempy zůstávají zavřené. Původně provozovatelé počítali, že ubytování neotevřou dříve než 8. června. Minulý týden vláda posunula termín o 14 dní, již na 25. května.

Velké tábořiště v Rožmberku nad Vltavou je tedy prázdné, na letošní první hosty čeká i Kemp Vltava Všeměry mezi Rožmberkem a Krumlovem. „Přijdeme prakticky o celý květen, kdy přijížděli například žáci na školy v přírodě. Museli jsme zrušit tři domluvené svatby,“ konstatuje Kateřina Janků z recepce.

Sezoně může pomoci září

Také pro kempy platí, že od 11. května mohou přes okénko provozovat své restaurace. Na to se chystají i ve Všeměrech.

„Se ztrátami musíme letos počítat. Ideální by bylo, kdyby přálo počasí a sezona se protáhla o září. Rezervace na ubytování teď přijímáme, ale bez zálohy, nezávazně. Většinou mají zájem ti, se kterými se známe, protože přijíždějí každý rok,“ podotýká Janků.

I Ingetour bude kvůli zmařenému začátku sezony nejspíše počítat ztráty oproti předchozím rokům. „Sezonu většinou zahajujeme odemykáním Vltavy, které bývá koncem března; to se letos neuskutečnilo. Záleží na počasí, ale v dubnu se často sezona rozjíždí. Letos nemáme do 25. května možnost ubytovávat, ani pod stanem,“ porovnává Miloš Liška.

Společnost už nyní počítá s tím, že po otevření kempů bude muset reagovat na vyšší hygienické požadavky a vybavit je antibakteriálními gely či rukavicemi.

Každoročně míří vodáci i na úsek nad Lipnem. Pro splouvání Teplé Vltavy prozatím Správa NP Šumava spustila online rezervační systém. Atraktivní je především část řeky od Soumarského mostu do Pěkné.

Zájemcům ho otevřou nejspíše 1. června. Nyní šumavští správci pracují na tom, aby vybavili pracovníky informačního střediska na Soumarském mostě.

„Sháníme hygienické prostředky jako jednorázové rukavice, ochranné štíty a dezinfekci,“ uvádí správa parku.

„Doufáme také, že do začátku sezony bude povolené shromáždění většího počtu lidí než současných deset, protože v jedné hodině může splout až sedm lodí, což je srocení čtrnácti lidí plus průvodce,“ píší správci.

Otázkou zůstává, zda vyplutí povolí výška hladiny Teplé Vltavy. Na tu totiž lodě mohou, až když přesáhne 50 centimetrů. Druhá polovina dubna však ukázala, že kvůli suchu zůstává hluboko pod touto hranicí.