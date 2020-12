Rozsvítili nejhezčí strom v republice. Firma Repam zdobí jihočeská města

Když se podíváte na budějovický vánoční strom, co na něj říkáte?

Je decentní, není přezdobený, proto se líbí. Jsou na něm i denní dekorace, takže je pěkný i přes den. Jsem rád, že v anketě v posledních letech vyhrává. Hezký strom nedělají jen ozdoby, ale důležitá je i správná instalace, v tom si zaslouží pochvalu pracovníci z dopravního podniku, kteří jej zdobí.

Jaká světla na něm jsou od vás?

Řekl bych, že téměř všechny prvky, co na něm vidíme, jsou od nás. Strom se postupně během let doplňuje. I letos je tam drobná novinka, malé hvězdičky.

Na jihu Čech od vás mají výzdobu desítky měst a obcí. Kdy to s nimi začínáte řešit?

Přípravu na Vánoce je nejlépe začít řešit už na jaře nebo v létě. Někde se daří naplánovat výzdobu s dostatečným předstihem, jindy jsme rádi, že stihneme dodávku do první adventní neděle. Speciální ozdoby se vyrábí na zakázku, a to zabere čas. Děláme grafické návrhy, ladíme varianty, rozhodovací procesy, vše trvá. Už v lednu a únoru provádíme repase a opravy motivů. Takže se vánočním dekoracím věnujeme celý rok.

Není to ale tak, že byste každý rok dodávali do města úplně nová světla.

To samozřejmě ne. Výzdobu využívají opakovaně. Dnes už je kvalita produktů vysoká, díky LED provedení mají dlouhou životnost. Pokud se přece jen něco porouchá nebo přestane fungovat, zajišťujeme servis, provádíme opravy nebo kompletní repase. Nedávno jsem byl v jednom městě, kde vandalové poničili volně stojící motiv z loňska, tak ho budeme opravovat. Naštěstí je to výjimka.

Co všechno je od vás v ulicích k vidění?

Základ jsou vánoční stromy se světelnými řetězy a hvězdou, různé efektové prvky či zmíněné denní dekorace. Oblíbené jsou motivy na sloupy veřejného osvětlení od jednoduchých vloček až po různé kombinace řetězů a světelných prvků. Například do Vodňan jsme letos dodávali převěsy a dárky. V posledních letech začal být zájem o zpestření výzdoby 3D dekoracemi, dodáváme svítící anděly, dárky nebo fontány. Tyto prvky oživí veřejné prostory, parky nebo nádvoří.

Dbáte na to, aby v každém městě nebyl strom vyzdobený podobně?

Snažím se navrhovat různé variace. Nabídka barev řetězů a dekoračních nebo efektových prvků je široká. S vedením měst konzultuji jejich představy, udělám grafické návrhy a ukážu jim několik možností. Z toho si pak vyberou. Samozřejmě se množství výzdoby odvíjí i od rozpočtu, který mají k dispozici.

Vyloženě starostům radíte? Řeknete jim třeba „toto už je moc“ a podobně?

Určitě se snažím to s nimi probírat. Doporučuji spíše střídmou výzdobu, kolikrát je v jednoduchosti krása. Cílem je, aby výzdoba ladila, musí to být hezké a dávat to dohromady smysl. Připravujeme i koncepce, plány výzdoby rozvržené na několik let dopředu. Chtít ozdobit všechno hned je někdy pro obce či města velká investice. Tak to rozplánujeme a postupně přidáváme.

Repam Elektro Historie Firma z Litvínovic u Českých Budějovic letos oslavila třicet let svého fungování, od roku 2003 se věnuje i prodeji svítících vánočních dekorací. Kromě kamenné prodejny elektroinstalačního materiálu vede i web svetelnavyzdoba.cz. Společnost zaměstnává zhruba třicet lidí. Pravidelně spolupracuje na vánoční výzdobě například Prachatic, Vimperka, Českého Krumlova, Českých Budějovic, Týna nad Vltavou, Dačic, Nové Bystřice, Veselí nad Lužnicí, Plané nad Lužnicí, Lišova, Třeboně, Lomnice nad Lužnicí a mnoha dalších. Zastupuje a dováží výrobky například jedné z největších evropských firem v tomto oboru, francouzské společnosti Leblanc Illuminations s 60letou tradicí na trhu.

Změnil se za těch vašich 17 let s vánočními světly i vkus?

Ono je to dané spíše vývojem produktů. Kdybyste porovnal katalogy dnešní a 15 let staré, ten posun je vidět. Nyní máme v nabídce motivy na sloupy, efektové prvky do převěsů, na stromy, to dříve nebylo. Aktuálně žádané jsou 3D dekorace, zmíním třeba svítící kouli ve Volarech. Tyto prvky oživí prostor, lidé se tam scházejí, fotografují. Budějovice se také posunuly. Na Sadech jsou k vidění světelné fontány, nové vánoční motivy na Lannově třídě, ozdobené nábřeží, ulice v centru. Pozitivní ohlasy jsem slyšel i na nové dekory na náměstí v Kaplici.

Rozpočty měst zasáhnou výpadky příjmů kvůli koronaviru. Nebyly letos radnice, co se týče vánočního zkrášlování, zdrženlivější?

Opatrnější někde určitě byly. Na druhou stranu, není to jen záležitost letošního roku. Je běžné, že některý rok se investuje více, jindy méně, někdy vůbec. Někde naopak uvolnili do výzdoby více peněz, protože je neinvestovali do trhů.

Jste schopní ozdobit i rodinný dům?

Ano, naše nabídka je široká. Od rampouchů na fasády domů po různé druhy řetězů na malé i větší stromky. Výhodou našich prvků je jejich napojovatelnost. Je to vlastně taková stavebnice. Montáž zajistíme buď sami, nebo spolupracujeme v jihočeském regionu s firmami, které montáž provádějí.

Jaké domácí světelné dekorace teď táhnou?

Na zahradu třeba svítící andělé metr i dva vysocí. Na fasádu domů rampouchy, do interiéru jsou oblíbené svítící vesničky a domečky, betlémy nebo různé svítící hvězdy.