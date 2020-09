Lidé mířící na testy na covid ucpali příjezd k českobudějovické nemocnici

Fronta se v jednu chvíli táhla od nemocnice až na konec ulice Boženy Němcové ke křižovatce s Mánesovou ulicí. V koloně stáli i řidiči, kteří mířili sice také do nemocnice, ale mimo testování, nebo ulicí jen projížděli.

Kdo se nedostal za první závoru u vjezdu na parkoviště u nemocnice do půl druhé odpoledne, má pro dnešek s testováním smůlu. Testuje se totiž do dvou a fronta se uzavírá právě půl hodiny předem, potvrdila obsluha parkoviště.

„Jsme jediná nemocnice, která dělá test okamžitě bez objednání. Přijeli proto lidé z Táborska a dalších okresů, ale také třeba z Prahy. Všichni pracovníci na odběrových místech pracují na tisíc procent,“ vysvětlila pondělní nápor mluvčí nemocnice Iva Nováková.



„Je to šílené, na začátek ulice B. Němcové jsem přijel v půl jedenácté a od té doby popojíždím. Jedu až ze Soběslavi, na testech jsem byl poprvé uprostřed minulého týdne a nikdo tu nebyl. Prý v pondělí bývá vždycky nával,“ říkal v půl jedné jeden z řidičů, který se přijel testovat. Už před ním stálo jen několik málo aut. Nazpět se dostal rychleji, v opačném směru ulice auta v koloně nestojí.

Hodně je nejen aut, ale i těch, co přišli na testy pěšky. Fronta se kroutí, stojí v ní desítky lidi. A to i proto, že nemocnice prosila, aby řidiči odstavili svá auta na parkovišti a postavili se právě do ní.

„Nebylo tam tolik lidí a ukázalo se, že to dopravě ulehčilo,“ popsala Nováková, podle které se většina lidí chtěla nechat testovat právě přímo z vozidla.

Mluvčí nemocnice také doporučuje, aby zájemci o test jezdili ideálně od úterý do čtvrtka. Podle ní by situaci také pomohlo, kdyby se lidé nechali testovat až pátý den od setkání s nemocným.

Přesný počet testovaných za pondělí budou hygienici znát zítra. Podle předběžných odhadů bude číslo ale narůstat. Podle mluvčí nemocnice se schyluje k tomu, že i v Českých Budějovicích bude fungovat objednávkový systém. Stát by se tak mělo od října.