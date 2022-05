České Budějovice odebraly kosmonautce Těreškovové čestné občanství

Kosmonautka získala čestné občanství v roce 1979. V zastupitelstvu Budějovic, které má 45 členů, bylo pro odebrání čestného titulu 32 z nich, dva politici se zdrželi. Proti byli čtyři komunisté a jeden člen Občanů pro Budějovice Jan Kubeš.

Debata kolem Těreškovové, které je nyní pětaosmdesát let, byla poměrně emotivní a zapojili se do ní politici prakticky ze všech zastupitelských klubů. „Čestné občanství získala za její let do vesmíru. Byla tam sama přes dvě hodiny. Letěla tam v roce 1963. Chápu nyní postoj některých kolegů. Rozumím tomu, ale nemáme na to mandát. Nemohu se s tím vnitřně ztotožnit, i když odsuzuji válečnou agresi na Ukrajině,“ vysvětloval mimo jiné Jan Kubeš.

Na jeho slova reagovala například Pirátka Zuzana Kudláčková. „Čest není věc jednoho výkonu, například sportovního. Ona tu čest svými aktuálními kroky naprosto ztratila,“ upozornila. Připomněla tak, že Těreškovová jako poslankyně ruské Státní dumy patří k Putinovým stoupencům a podpořila invazi na Ukrajinu.

„Nikdo tady nepřepisuje dějiny. Bude to vzkaz, že v roce 2022 takto reagovalo zastupitelstvo. Ne, že něco mažeme, to čestné občanství mezi lety 1979 a 2022 tady zůstane. Zkuste uvažovat i v této rovině,“ vyzval další zastupitel a poslanec Šimon Heller (KDU-ČSL).

Heller také zmínil, že by možná stálo za to udělat určitou revizi i u dalších občanství, nebo třeba místních názvů a ulic, protože podle něj v Budějovicích například stále oficiálně zůstávají Leninovy sady (park v Dukelské ulici).

Na to reagoval komunista Jan Pikous. „Děkuji za nápad, aby se tu sestavila kádrovací skupina, která svým měřítkem prověří i ostatní čestné občany. Která by prošla jméno po jméně a ulici po ulici, jestli ten který člověk odpovídá mravním, ale i jiným měřítkům dnešní společnosti,“ rozhořčil se Pikous.

Pak se pustil i do zástupců České televize, proč se zajímají o hlasování o Valentině Těreškovové a ne o jiné věci, které zastupitelstvo projednává. „Když přitom hlasujeme o bodu, který nám nepřísluší, neměli bychom dělat zahraniční politiku,“ dodal Jan Pikous.

Na jeho slova okamžitě zareagoval náměstek primátora Tomáš Bouzek (TOP 09). „Už jsem návrh na odebrání čestného občanství podpořil minule, když ještě Putin nerozpoutal válku. Nechtěl jsem se vyjadřovat. Těžko se mi ale poslouchají chlísty komunistů, kteří léta porušovali lidská práva, cenzura byla jejich programem, když se někdo vyjádřil proti, tak ho zatloukli do země,“ řekl mimo jiné Bouzek.

Stalin, Gottwald i Zápotocký

Připomněl tím ještě jednu skutečnost. Českobudějovičtí zastupitelé před rokem odebrali čestné občanství několika lidem. Byli mezi nimi bývalý prezident socialistického Československa Antonín Zápotocký či komunistický politik a ministr vnitra Václav Nosek. Návrh na odejmutí titulu Valentině Těreškovové tehdy ještě neprošel.

Valentina Vladimirovna Těreškovová do vesmíru letěla v roce 1963 jako teprve desátý člověk, a to na palubě kosmické lodi Vostok 6. V armádě to dotáhla až na hodnost generálmajora letectva.

V roce 1975 navštívila tehdejší Československo, zavítala i do jihočeského Písku a tamního textilního závodu Jitex.

Zastupitelé v Českých Budějovicích už v roce 2017 odebrali čestné občanství sovětskému diktátorovi Josifu Stalinovi a bývalému komunistickému prezidentovi Československa Klementu Gottwaldovi.