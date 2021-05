Zápotocký přišel o čestné občanství Budějovic. První ženě ve vesmíru zůstalo

Celkem zastupitelé vzali čestné občanství čtyřem lidem. Kromě Zápotockého a Noska to jsou bývalý ministr školství ze 40. a 50. let minulého století Zdeněk Nejedlý a náměstek předsedy vlády z let 1948 až 1953 Zdeněk Fierlinger.



„Navrhuji odebrat těmto čtyřem vrcholným představitelům komunistického režimu čestné občanství. Není to přepisování dějin, ale jejich spravedlivé uzavření,“ řekl při jednání opoziční zastupitel Jaroslav Hanzal (Piráti).



„Tento titul chápu jako ocenění nejlepších z nejlepších a podle mě by tam neměli být strůjci justičních vražd,“ dodal.



Při jednání pak ke čtveřici jmen přidal další zastupitel zastupitel Šimon Heller (KDU-ČSL).



„Navrhuji odebrat čestné občanství také Valentině Těreškovové. Ta byla mezi lety 1966 a 1989 poslankyní Nejvyššího sovětu SSSR a dnes je poslankyní ruské Státní dumy. Je to člověk, který se podílí na nedemokratickém režimu a my ho vedeme jako čestného občana. Nikdo historii nepřepisuje, můj návrh pouze říká, že byla Valentina Těreškovová čestným občanem od roku 1978 do roku 2021,“ shrnul Heller.



Kosmonautky se někteří zastali

S tímto návrhem měli někteří zastupitelé problém. Poslanec a radní Roman Kubíček (ANO) například zmínil její cestu do vesmíru či návštěvu jižních Čech.

„My máme otevřené hlasování. Shodujeme se celkem bez problémů na těch čtyřech jménech. Už to tady ale zaznělo a já mám také určitý problém s Valentinou Těreškovovou. Vidím tam symbolickou sílu toho, že to byla první žena ve vesmíru a u mě to převažuje nad těmi negativy, kterých jsem si vědom,“ zmínil náměstek primátora Viktor Vojtko (STAN).

Někteří další zastupitelé pak ve stejném duchu upozornili na význam jejího historického úspěchu, byli to třeba Viktor Lavička (ANO) či Martin Pikous (Občané pro Budějovice).

Ruská kosmonautka zůstává čestnou občankou Budějovic.

V případě čtyř navržených jmen se ale zastupitelé bez potíží shodli. Pro byl i primátor Jiří Svoboda (ANO). „Z mého pohledu nebyla všechna čestná občanství do roku 1989 udělena na základě svobodné vůle zastupitelstev, ale na základě direktivy shora,“ reagoval.



Občanství zbavili i Stalina a Gottwalda

Odmítavý postoj naopak zaujali zástupci KSČM. To se stalo už před lety, kdy zastupitelé zbavili čestného občanství Josifa Stalina a Klementa Gottwalda.

„Já ty argumenty zopakuji. Ta občanství byla udělena v určité době a atmosféře, tedy po osvobození naší vlasti a ještě předtím, co se nyní nazývá komunistickým pučem. Z mého pohledu to ocenění tehdy mělo opodstatnění,“ zhodnotil z opozičních řad Jan Pikous (KSČM).



Při hlasování zastupitelé nakonec schválili odebrání čestného občanství původně navrženým čtyřem mužům. Pro bylo 38 zastupitelů ze 45, proti byli zástupci KSČM.

Návrh v případě Valentiny Těreškovové neprošel i přes protesty Šimona Hellera, který ji opakovaně spojil se současným děním v Rusku. Pro jeho návrh nakonec hlasovali pouze čtyři zastupitelé.