STO OBJEVŮ: Desítky žen v kosmu. První Těreškovová i rekordmanka Whitsonová

Sympatická, mladá, usměvavá. Tak vypadá první kosmonautka v dějinách lidstva Valentina Těreškovová na nejznámější oficiální fotografii. Ve stejném tónu se světem rozletěly její snímky po návratu z kosmu. A viděla ji tak i Praha.

Nikdo by z těch záběrů tenkrát nevyčetl, jaké drama má tato žena za sebou. Sovětský svaz přísně mlčel a Těreškovová se osvědčila jako disciplinovaná. Trvalo roky, než se o pravdě začalo mluvit.

Z textilky do kosmu

Nepatřila ani k profesionálním pilotkám, ani k vědkyním nebo konstruktérkám, její vzdělání se nepřiblížilo ke kosmonautickým zvyklostem. Když nastupovala do vesmírného programu, měla tkadlena Těreškovová za sebou vesnické dětství bez otce, který padl ve válce, základní školu a textilní průmyslovku. K tomu přidala amatérské létání a parašutismus a také politickou činorodost, která ji vynesla do komsomolské funkce.

O tom, že po Gagarinově prvenství je třeba USA trumfnout i v ženské kategorii, definitivně rozhodl Nikita Chruščov. Hlavní konstruktér sovětských kosmických raket Sergej Koroljov se letu ženy do vesmíru bránil, nic pro takovou změnu nebylo podle něj připravené. Musel však ustoupit.

Do nejužšího výběru se dostalo pět kandidátek, v závěru se počet snížil na tři. Těreškovová nad kolegyněmi při tvrdém výcviku ani v testech nikterak nevynikala, ovšem v Chruščovových očích jasně vyhrála dělnickým původem a komunistickou pevností. Ukázková sovětská žena z lidu.

Na palubě Vostoku 6 startovala 16. června 1963 a podle tehdejších informací to proběhlo skvěle, Těreškovová dokonce parafrázovala Majakovského a pronesla smělé: „Hej, nebe, smekni klobouk.“ Ve skutečnosti jí vůbec lehce nebylo, fyzicky i psychicky jevila při startu strach. Při prvním obletu Země dokonce vyčerpáním usnula a řídící středisko čekalo devadesát minut, než se s ní podařilo znovu navázat spojení.

Ani pak nebyla v pohodě, plakala, stěžovala si na těsný skafandr, na bolesti, dožadovala se přistání. Nakonec se však zklidnila, splnila některá vědecká zadání, dokonce zareagovala ve chvíli, kdy se objevila chyba v řídicím systému a let tragédii.

Tři otazníky NÁRODNOSTI? Vesmír už ochutnaly i Francouzka, Kanaďanka, Britka, Číňanka, Japonka, Íránka, Indka. Naopak Češka dosud ne.

OBĚTI? V raketoplánu Challenger, který v roce 1986 krátce po startu explodoval, byly i Judith Resniková a Christa McAuliffeová. Při přistání zahynuly v roce 2003 s posádkou raketoplánu Columbia také Laurel Clarková a Kaplana Chawlaová.

TURISTKY? Ženskou řadu vesmírných turistek načala v roce 2006 americká podnikatelka íránského původu Anúše Ansáríová.

Po necelých třech dnech ji čekal návrat. Málem skončil špatně. Když se v náležité výšce z lodi katapultovala, málo sklonila hlavu a nebezpečně se udeřila o průlez. Modřiny byly znát ještě na fotografiích zachycujících ji už na Zemi bez skafandru. Retušéři měli práci, výkon Těreškovové musel před světem zůstat po všech stránkách bezchybný.

Ženská rekordmanka

Přesto před ní smekněme. Už fakt, že se rozhodla vydat na riskantní let, svědčí o odvaze. Ocenil to i svět: v roce 2000 jí v Londýně přiřkli titul „Žena století“ a její jméno nese kráter na odvrácené straně Měsíce. Koneckonců problémy, s nimiž se setkala, přinesly pro další vývoj letů do vesmíru cenné informace.

Trvalo sedmnáct let, než se v roce 1982 shora na naši planetu podívala druhá žena, opět reprezentantka SSSR Světlana Savická. Dva roky nato si let dokonce zopakovala. V roce 1983 letěla do vesmíru první Američanka Sally Rideová a i ona se tam ještě vrátila.

Astronautka Peggy A. Whitsonová v Houstonu v dubnu 2007

Více než šedesát žen… Každá je něčím originální. První zůstává navždy Valentina Těreškovová, zatímco sběratelkou rekordů je Američanka Peggy Whitsonová. Nahoru se vydala třikrát, všechny mise absolvovala na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS), dvakrát jako velitelka.

Ve vesmíru strávila celkem 665 dnů, z toho potřetí 289 dnů. Celkovým pobytem překonala i americké mužské astronauty. Boduje také počtem deseti výstupů do volného prostoru. Navíc zůstává nejstarší ženou vesmírných letů. Při třetí misí jí bylo 56 let.