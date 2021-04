Strakonická teplárna znovu hrozí omezením dodávky tepla pro sídliště

Společnost Energo Strakonice odmítá strakonické teplárně platit za odebranou tepelnou energii a plnit povinnosti, které jí uložil předběžným nařízením Energetický regulační úřad (ERÚ).

Navíc soustavně odmítá uzavřít s teplárnou smlouvu na dodávku tepla, ačkoliv nemá dostatečné zdroje pro výrobu tepelné energie, kterou chce dodávat svým odběratelům. Proto se musí obyvatelé strakonického sídliště Šumavská připravit na možnost, že jim od 22. dubna omezíme dodávky tepla. Tak by se ve zkratce dalo shrnout prohlášení teplárny, které vyvěsila na své webové stránky.

Jednatel firmy Energo Strakonice Roman Němeček na dotaz redakce uvedl, že jeho společnost v žádném případě dodávky na sídliště Šumavská sama omezovat nebude, ale pokud je sníží nebo snad i zastaví teplárna, mohou to obyvatelé pocítit.

„Pokud k tomuto kroku Teplárna Strakonice přistoupí, my nebudeme schopni to nijak ovlivnit. Když nedodají teplo nám, nemůžeme ho my dodat lidem,“ uvedl Němeček.

„Faktury máme uhrazené a naopak teplárna dluží nám více než deset milionů korun. O oznámení teplárny, ve kterém varovala před možným omezením dodávek, jsme informovali Energetický regulační úřad,“ řekl Roman Němeček.

Dodal, že s postupem teplárny zásadně nesouhlasí. „Teplárna si bere jako rukojmí konečné odběratele tepla. Zároveň omezením dodávek od teplárny dojde k jednání v rozporu s platným předběžným opatřením Energetického regulačního úřadu,“ upozornil Němeček.

Představenstvo teplárny podle prohlášení dělá v současné době maximum pro to, aby zákazníci společnosti Energo nemuseli čelit potížím. O situaci informovalo i zástupce města Strakonice.

Na žádost starosty města pak teplárna ustoupila od původního záměru okamžitého omezení dodávek a poskytla Energu další dodatečnou lhůtu k úhradě dluhu a uzavření smlouvy na odběr tepla.

„Pokud však společnost Energo v dodatečné lhůtě neuhradí své závazky, přistoupí teplárna k omezení či přerušení dodávek tepelné energie pro všechna dotčená odběrná místa,“ upozorňuje teplárna.

Spor mezi společnostmi se táhne už od září loňského roku. Vyvrcholil letos v lednu, kdy teplárna regulovala dodávky tepla pro zhruba 300 domácností na sídlišti Šumavská.

Situaci přijel do Strakonic v lednu řešit i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Obě strany pak měly do 16. dubna čas na to, aby se dohodly. To se nestalo.