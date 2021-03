Šumava odpočívá po návalech turistů, oddychnou si místní i příroda

Takhle svou obec už obyvatelé Kvildy skoro rok neviděli. Náves je úplně prázdná, kolem kostela a úřadu občas projde jen někdo z místních. Turistická parkoviště neplní auta s poznávacími značkami z různých koutů republiky.

Ještě o předminulém víkendu byl pohled úplně jiný, oblíbeným šumavským střediskem proudily davy lidí. Od začátku roku zažívala Kvilda v některých zimních víkendech až neúnosné návaly. Pravidelné návštěvníky z řad pěších i běžkařů doplňovali ti, kteří pod tíhou pandemie vyjížděli do přírody, ač to dříve neměli ve zvyku.

Naprostý zvrat nastal minulé pondělí, kdy vládní opatření zakázala vyjíždět za rekreací mimo katastr obce. Šumavu teď mají místní pro sebe, minimálně na tři týdny.

Podle starosty Kvildy Václava Vostradovského to řada z nich ocení. „Přinese nám to klid a myslím, že část obyvatel bude za toto omezení ráda. Nákaza se objevila i u nás v obci, teď je větší šance se z toho ve zdraví dostat. Čeká nás období bez náporu turistů. Ten byl od začátku roku obrovský, přestože byly zavřené restaurace, ubytování, muzea, informační centra a vleky nejezdily,“ ohlíží se starosta.

V Kvildě skutečně očekávají klidné dny, protože přímo u obce budou nepřetržitě působit smíšené hlídky policistů a hasičů. Je to především z toho důvodu, že Kvilda leží u hranice Jihočeského kraje s Plzeňským, respektive prachatického okresu s klatovským.

„Jedna hlídka stojí u příjezdu do obce z Filipovy Huti, druhá ze směru od Horské Kvildy. To jsou dvě místa přejezdu z vedlejšího okresu. Hustota dopravy není vysoká a zatím se nesetkáváme s problémy, lidé jezdí většinou za prací. Cestující většinou mají připravené potřebné formuláře, případně je u sebe mají i policisté,“ sděluje mluvčí prachatických policistů Martina Joklová.

Podváděli s pronájmy

V horské obci vlastní nemovitosti i lidé z jiných okresů a krajů. Podle informací starosty Vostradovského se někteří rozhodli strávit třítýdenní omezení pohybu právě ve své šumavské chatě, chalupě nebo apartmánu. „Jde spíše o jednotky lidí, nikoli desítky,“ upřesňuje.

Stejné postřehy má i starosta Modravy Antonín Schubert. „Bylo by dobré, aby tito majitelé skutečně strávili celé tři týdny u nás a nechtěli přejíždět do svých trvalých domovů a zase zpátky,“ přemýšlí.

I on zmiňuje, že kontrast mezi nedělí a pondělím před týdnem byl obrovský. O předminulém víkendu si lidé chtěli naposledy Modravsko užít.

„Nemohu říct, že by se opatření dodržovala absolutně. I v těchto dnech jsem postřehl třeba běžkaře, kteří určitě nebyli odtud. Odkud se tu vzali, nevím, každopádně bylo to jen pár lidí. Pro místní je to ulehčení, pro podnikatele jen další rána,“ říká Schubert.

Právě podnikatelé, kteří mohli mít otevřená alespoň okénka s občerstvením, nyní nemají komu prodávat. Cestovní ruch je teď naprosto zastavený, procházky po katastru obce se do něj nepočítají. Ubytovací služby jsou již delší dobu zavřené.

Na Šumavě však někteří nařízení obcházeli tak, že namísto služby nabízeli krátkodobý pronájem nemovitosti.



„Vytvořilo to jakousi šedou zónu. Pronájmy se do příjmů z cestovního ruchu nepočítají, ty tak zůstaly a zůstávají na nule. Štvalo to i některé místní obyvatele, kteří viděli, že fungují tyto neoficiální výdělky. Pronájmy byly často vyprodané. Pak na to dopláceli ti, kteří se poctivě drželi jako ubytovací služba, protože se do obcházení nařízení nechtěli vrhat. Tak měli zavřeno a tratili na tom, zatímco jiní vydělávali,“ vysvětluje ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu Jaromír Polášek.

Odpočine si příroda

Šumava se tak vylidnila téměř po roce. Již loni při prvních omezeních kvůli covidu-19 byly část března a duben velmi turisticky slabé. Výletníci sice mohli za katastry svých měst a obcí, více však z vlastní vůle zůstávali doma. Když už na Šumavu přijížděli, vybírali si méně navštěvovaná místa.

Současná situace nahrává tomu, že si po davech turistů odpočine samotná příroda.



„Zvířata dostanou větší klid, což je určitě pozitivní. Třeba šumavští ptáci již tokají a začínají hnízdit. Jestli se však prázdná krajina podepíše třeba na velikosti populace tetřeva, nemůžeme odhadovat. Pokud by něco takového nastalo, dozvíme se to se zpožděním,“ podotýká mluvčí Správy NP Šumava Jan Dvořák.

Kromě místních by se po Šumavě měli pohybovat jen ti, kteří tam jezdí za prací. To platí i pro lesníky. Náhlý úbytek turistů však neznamená, že se z terénu stáhnou šumavští strážci. Ti budou dále dohlížet na dodržování pravidel v národním parku, přestože sami nedohlížejí na dodržování vládních opatření.

„Vypadá to, že si strážci trochu oddechnou. Poslední měsíce pro ně byly složité,“ přiznává Dvořák. V úvodu roku sociální sítě plnily třeba příspěvky o tom, jak se řada neukázněných návštěvníků nedovoleně klouže po hladině vzácných šumavských jezer.

Strážci museli být kvůli těmto návalům a excesům v pohotovosti. „Nejspíše kvůli pandemické situaci jsou lidé více podráždění a strážci se dostávali do nepříjemných situací, když napomínali porušování pravidel. O žádném fyzickém napadení nevíme, ale hojně si vyslechli různé nadávky,“ uzavírá mluvčí.