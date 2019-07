Unikátní část Šumavy znali jen vojáci, chystaná stezka ji přiblíží turistům

Dlouhá desetiletí to byl zapovězený kout Šumavy na Českokrumlovsku, a tak není divu, že i přístupová cesta k nejvýše položenému chovnému rybníku v Česku je tak úzká, že na ní mají dvě auta problém vyhnout se.



Když sjedete ze silnice mezi Hůrkou a Horní Planou směrem k vojenskému rekreačnímu areálu Olšina, který je na břehu stejnojmenného rybníka, máte pocit, že se ve zdejší panenské přírodě zastavil čas. Je to oáza klidu. Ani se nechce věřit, že ruch lipenských pláží máte vlastně na dosah.

Teď se Vojenské lesy rozhodly oživit toto místo výstavbou ojedinělé naučné stezky spojené s návštěvnickým střediskem. Jeho základní kámen v sousedství restaurace a hotelu Michala položili před víkendem. Investici ve výši téměř 30 milionů korun uhradí s podporou evropských fondů a první turisty tu chtějí přivítat příští rok v květnu.

„Naučná stezka o délce 7,3 kilometru bude začínat u památkově chráněné budovy rybářské bašty Olšina, v níž je expozice o lesnictví, rybářství a místním ptactvu,“ uvedl mluvčí Vojenských lesů Jan Sotona.

Příchozí najdou na trase plovoucí vor, pozorovací budku v mokřadech, malou rozhlednu i bobří hráz. Část trasy okolo rybníka z 15. století povede po pevných cestách, druhá část zavede návštěvníky po dřevěných chodnících a mostcích na pilotech také do mokřadů i přímo nad hladinu rybníka.

Součástí trasy bude vedle naučných infotabulí o zdejší floře a fauně mimo jiné i molo s loďkou a umělým ostrovem. Nad nivou Olšinského potoka, který rybník napájí, pak stezka dostane podobu stylizované bobří hráze.

„Nejnáročnější bude udělat část trasy, která je nyní mokřadová. Dnes tam vůbec neprojdete. My tam vybudujeme dřevěné chodníky, po kterých lidé obejdou rybník suchou nohou. Zatlučeme tam odolné modřínové piloty a na nich postavíme smrkové chodníky,“ popsal projektový manažer stezky Tomáš Vydra.

Unikátní přírodu viděli jen vojáci

Trasa má návštěvníkům Šumavy od příští turistické sezony ukázat dosud málo známé přírodní bohatství, jež mohli dlouhá desetiletí vidět pouze vojáci. Pro veřejnost se tato oblast otevřela teprve před třemi roky.

„Nový projekt představí přírodní lokalitu, do níž veřejnost neměla sedmdesát let přístup, protože byla součástí výcvikového prostoru Boletice, z něhož byla vyčleněna až v roce 2016. Díky citlivé správě několika generací lesníků Vojenských lesů vznikl stranou civilizace jedinečný přírodní svět, který je domovem vzácných živočichů i rostlin. Stezka umožní příchozím, aby do něj nahlédli,“ řekl ředitel Vojenských lesů Petr Král.

Olšina je součástí Ptačí oblasti Boletice, která zde byla zřízena nařízením vlády v roce 2005 na 23,5 tisíce hektarů, jimž se vyhnuly rozsáhlé meliorace, větší zátěž umělých hnojiv a pesticidů i znečištění vod z komunálního odpadu. Lokalita je pramennou oblastí a také domovem 136 druhů ptáků. Ojedinělé jsou i zdejší rostliny v čele se sibiřským tavolníkem vrbolistým.

Centrem pro výpravy kolem rybníka Olšina se má stát nové návštěvnické středisko s prezentací o historii a přírodě české i rakouské strany tohoto regionu.

„Všechny texty budou v češtině a němčině. To, co se lidé nedozvědí na stezce, najdou v návštěvnickém středisku, které bude sloužit i pro školení a nabídne vzdělávací programy,“ upřesnil Král.

O propagaci se postará rakouský spolek

Vojenské lesy vše vybudují spolu s rakouským spolkem Verein Waldschule Böhmerwald. Zatímco česká strana se postará o stavbu, rakouský spolek se zaměří na propagaci mezi návštěvníky Šumavy na obou stranách hranice.

Novinka vyroste v katastru obce Polná na Šumavě. Ta byla obnovena před třemi lety, předtím byla součástí vojenského újezdu Boletice.

„Jsme rádi, že se tento region trochu zvýrazní, protože dosud tu nic takového nebylo. Čekali jsme, že po otevření vojenského prostoru budou mít turisté větší zájem o tuto oblast, ale to se nestalo,“ potvrdil starosta Polné Dušan Hanzlík.

Zahájení stavby vítá i starosta nedaleké Horní Plané Jiří Hůlka.

„Vojenské lesy jsou naším tradičním partnerem a my děkujeme za každou korunu investovanou do turistického ruchu, protože přináší do toho území další dvě koruny. Naučná stezka je další zajímavá věc do nabídky volného času pro turisty i pro místní. Zapadá to do naší koncepce turistiky šetrné k přírodě v horní části Lipenska,“ řekl.