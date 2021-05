Spor nekončí, i se smlouvou ve Strakonicích hrozí další omezení tepla

Vodu ohřát v hrnci na sporáku a pak nalít do vany a vykoupat děti. I tak vypadal víkend obyvatel sídliště Šumavská.

Přerušením dodávek tepla a teplé vody do jejich domácností vyvrcholil vleklý spor mezi společnostmi Teplárna Strakonice a distributorem tepla Energo Strakonice, které se navzájem obviňují z toho, že jedna druhé dluží milionové částky.

Problém měli o víkendu lidé ve 14 bytových domech. „Teplá voda přestala téct v pátek večer a znovu ji pustili až v neděli dopoledne. My ale přece za spor nemůžeme. Doufám, že už se to stalo naposledy,“ konstatovala jedna z obyvatelek sídliště Veronika Nejedlá.

Naráží tak na fakt, že teplárna přerušila dodávky tepla na sídliště už v lednu. Tehdy svůj krok odůvodnila tím, že nemá se společností Energo uzavřenou smlouvu.

Energetický regulační úřad (ERÚ) přitom už loni v září vydal předběžné opatření, které nařizovalo teplárně poskytovat dodávky tepla a distributorovi ukládalo za ně platit.

Začátkem května ERÚ spor pravomocně rozhodl a namísto dočasného předběžného opatření uložil oběma stranám přímo uzavřít smlouvy o dodávce tepelné energie. K tomu ale do pátku nedošlo.



„Z naší strany byla smlouva podepsána včas, do datové schránky jsme ji dostali ve čtvrtek 20. května, což můžeme dokázat a v pátek jsme ji podepsali a poslali zpět. Jediný, kdo ji nepodepsal je teplárna,“ tvrdí jednatel společnosti Energo Roman Němeček s tím, že do smlouvy, která přišla od teplárny nepodepsaná, společnost doplnila nad rámec rozhodnutí stanovené teplárně regulačním úřadem ujednání o možnosti výpovědi ze smlouvy z obou stran.

„Tam není výhoda pro nás ani teplárnu a ujednání, na jak dlouho se smlouva uzavírá, což v původní zcela chybělo. Jsou to standardní právní náležitosti, které by měla obsahovat každá smlouva, a v této nebyly,“ vysvětlil Němeček.

Jenže ředitel teplárny Pavel Hřídel poznamenal, že Energo smlouvu dostalo o týden dřív.

„Panu Němečkovi jsme ji poslali sice ve čtvrtek, ale 13., a ne 20. května. S podpisem přispěchal, až když jsme avizovali omezení dodávky tepla,“ upřesnil Hřídel a dodal, že i původní návrh smlouvy schválil ERÚ a byl v pořádku.

„Nevidím důvod, proč bychom měli měnit něco, co určí ERÚ, který jasně stanovil parametry smlouvy. Proto jsme vyzvali pana Němečka, aby původní smlouvu bez jeho úprav přišel v pondělí podepsat, což neudělal. Tak jsme mu ji poslali přes datovou schránku a e-mailem. Teď čekáme, jak se k tomu postaví,“ uvedl v pondělí odpoledne Hřídel.

V pondělí tak existovaly smlouvy dvě. Na jedné z nich byl podpis Energa, na druhé podpis teplárny.

„Domníváme se, že správná je ta, kterou určil ERÚ a nevidím jediný důvod na ní cokoliv upravovat. Bylo by to možné, pokud by byla vůle obou stran, ale my právě proto, že se na smlouvách dlouhodobě nedokážeme domluvit, nechali parametry nastavit ERÚ, abychom se nehádali,“ upozorňuje Hřídel.

Situace se posunula v pondělních večerních hodinách. „Pan Němeček naší verzi smlouvy podepsal a poslal nám ji e-mailem ve 21 hodin,“ informoval Hřídel. Současně ani tak v úterý ráno nevyloučil, že by se díky podpisu smlouvy v budoucnu nemohlo stát, že teplárna neomezí znovu dodávky na sídliště Šumavská.

„Je tam mnoho vlivů, které se mohou stát, stačí, aby přestalo Energo teplárně platit a v tom okamžiku porušuje smlouvu a dostáváme se do stejné situace,“ míní Hřídel.

Roman Němeček ale říká, že platí teplárně celou dobu. „Teplárna nám dluží mnoho milionů korun za to, že dva a půl roku využívá naše tepelné hospodářství a nic nám za to neplatí. Na druhou stranu nám dodává teplo, za které my teplárně platíme zápočtem, což je v České republice právoplatná platba. Máme všechny faktury vůči teplárně uhrazené,“ vysvětluje Němeček.

Omezení dodávek do domácností na sídlišti Šumavská kritizuje i regulační úřad.

„Rada Energetického regulačního úřadu odsuzuje postup, který nebere ohled na spotřebitele nebo je vědomě používá jako rukojmí. V tuto chvíli nemůžeme říct, kdo je viníkem. Přednější je nalézt řešení, o což se celou dobu snažíme. Demonstrativní odpojení lidí od tepla a teplé vody však nemělo žádný přínos. Náš úřad se případu skutečně věnuje i bez takovýchto akcí a ani ty nás nemohou přimět k nezákonnému postupu, jestliže to mělo být jejich cílem,“ říká Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ.

Energetický regulační úřad vychází z toho, že obě strany v uplynulém týdnu prokazatelně projevily vůli uzavřít smlouvu o dodávce tepelné energie minimálně v rozsahu, který určil svým rozhodnutím úřad.

„Za této situace má však úřad za to, že pokud ani jedna ze stran uzavření smlouvy neodmítá, bylo možné se současnému přerušení dodávek při existenci dobré vůle stran vyhnout. Stále také platí naše nabídka dalšího trojstranného jednání,“ doplnil mluvčí ERÚ Michal Kebort.

Pomoc nabízí i ministerstvo

Situaci ve Strakonicích sleduje i ministerstvo průmyslu a obchodu. Vicepremiér Karel Havlíček se účastnil jednání teplárny a Energa už na začátku roku.

„Ministerstvo průmyslu a obchodu situaci ve Strakonicích monitoruje a je připravené sehrát i v budoucnu roli moderátora, pokud by se to ukázalo jako nutné. Klíčové samozřejmě je, aby lidé měli teplo a teplou vodu,“ potvrzuje mluvčí ministerstva Marek Vošahlík.

Kvůli víkendovému omezení dodávek tepla a teplé vody už padlo i trestní oznámení. „Policie se případem zabývá. Více informací ale v tuto chvíli poskytnout nemůžu,“ potvrdila strakonická policejní mluvčí Jaromíra Nováková.