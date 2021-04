Hrozící studené radiátory ve Strakonicích má vyřešit nový teplovod

Obyvatelům strakonického sídliště Šumavská v zimě hrozilo, že se probudí do chladného rána se studeným topením.

Zažili to už v lednu, kdy Teplárna Strakonice omezila na několik hodin přívod tepla jejímu zákazníkovi, firmě Energo Strakonice, která ho distribuuje.



Důvodem je spor těchto společností, které se navzájem obviňují z toho, že jedna druhé dluží milionové částky. Zatím se nedokázaly domluvit na další spolupráci.

Energetický regulační úřad (ERÚ) přitom už loni v září vydal předběžné opatření.

„To v tuto chvíli jasně stanoví práva a povinnosti obou společností. Tedy že Teplárna Strakonice má dodávat tepelnou energii a společnost Energo Strakonice za ni má platit. Předběžné opatření bude platné až do vykonatelnosti rozhodnutí ERÚ ve sporném řízení, které spolu obě společnosti vedou,“ upozornil mluvčí ERÚ Michal Kebort.

V lednu přijel do Strakonic situaci řešit i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a zástupci ERÚ. Firmy pak měly do 16. dubna uzavřít novou smlouvu.

Jenže se nedokázaly dohodnout a teplárna, jejímž majoritním akcionářem je město, 19. dubna vydala další upozornění, že od 22. dubna zřejmě znovu omezí dodávky tepla Energu, což by se dotklo domácností na sídlišti Šumavská.

Na žádost starosty Strakonic Břetislava Hrdličky nakonec představenstvo teplárny rozhodlo, že dodávky neomezí a umožní Energu, aby podepsalo neprodleně smlouvu na dodávku tepla a za to odebrané začalo platit.

Jednatel Energa Roman Němeček ale tvrdí, že jeho společnost nic nedluží.

„Faktury máme uhrazené a naopak teplárna dluží nám více než deset milionů korun. O oznámení, ve kterém varovala před možným omezením dodávek, jsme informovali ERÚ. S postupem teplárny zásadně nesouhlasíme. Bere si jako rukojmí konečné odběratele,“ řekl Němeček.

Město teď přišlo s nápadem, jak situaci vyřešit. Plánuje, že teplárna postaví za 10 milionů nový teplovod, který bude zásobovat přes 250 domácností na sídlišti Šumavská.

„Zastupitelé už na něj schválili peníze a je podaná žádost o stavební povolení. Teď budeme nakupovat trubky a žádat ERÚ o přidělení licence. Chceme vše stihnout do příští zimy. Bude to výhodné i pro obyvatele. Budou si moct kontrolovat, kolik tepla jim teplárna dodala, kolik spálili, regulovat si odběry,“ popsal starosta.

Podle Romana Němečka ale nebude uskutečnění plánů tak snadné.

„Není jisté, jestli by vůbec město dostalo stavební povolení. Strakonice by byly asi první město v České republice, které by mělo na jednom sídlišti dvě sítě různých vlastníků zásobující teplem stejné objekty,“ upozornil s tím, že ačkoli radnice přišla s plánem na budování své sítě na sídlišti, nemá souhlas od vlastníků dotčených pozemků, přes něž by mohl nový teplovod vést.

„Na sídlišti Šumavská máme rovněž spoustu svých pozemků. O plánu na nový teplovod města s námi nikdo nejednal a asi ani nebude. Proti zamýšlené výstavbě budeme samozřejmě právně brojit,“ konstatoval Němeček.

S námi nikdo nejedná, říká obyvatelka sídliště

Firma Energo buduje vlastní ekologický zdroj, plynovou kotelnu, který by měl v konečném součtu lidem teplo výrazně zlevnit.

„Je velmi nepravděpodobné, že by ERÚ vystavil teplárně licenci na dodávku tepla do stejných objektů, do kterým dodáváme už my,“ doplnil Němeček.

Jak se teplárna vypořádá s faktem, že některé pozemky, přes něž má teplovod vést, vlastní právě Energo, nechtěl starosta Hrdlička prozrazovat.„Máme nějaký plán, ale nechci o tom mluvit,“ podotkl.

Obyvatelé sídliště sledují vývoj situace s napětím. „Moc informací nemáme, nikdo s námi nejedná. Ale nejsme si jistí, že výstavba nového teplovodu je dobré řešení. Budeme mít rozkopané sídliště, mohlo by nám to ubrat i prostor v domě. Myslím, že nejlepší by bylo, kdyby se společnosti dohodly a fungovalo vše jako dosud. S Energem jsme za deset let, co tu bydlíme, neměli problémy,“ popsala jedna z obyvatelek sídliště Šumavská, Veronika Nejedlá.

Teplárna teď vyzvala Energo k dalšímu jednání. To by mělo začít v druhé polovině tohoto týdne.