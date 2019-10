Nová Slavie má nabídnout kavárnu, dva sály i opravenou letní scénu

Odstartoval v těchto dnech, kdy magistrát zveřejnil materiál, který popisuje základní představy rekonstrukce.

„Slavie je výzvou pro město, jak se stát významnou křižovatkou kultury v celoevropském měřítku,“ stojí ambiciózně v dokumentu.

Jak toho dosáhnout? MF DNES vybrala nejzajímavější body, jimiž se budou architekti zabývat. Čas na přihlašování mají do 4. listopadu.

Hlavním multifunkčním prostorem má být velký sál s kapacitou 450 míst k sezení v přízemí. Hostit bude koncerty, plesy i další kulturní akce. Stávající územní plán umožňuje jeho rozšíření o osm metrů směrem k Jihočeskému muzeu, což přispěje k většímu komfortu diváků i účinkujících.

„Dalším cílem je vytvořit malý sál, který nyní v objektu není. Ideálně by měl mít podobu black boxu či jiného multifunkčního prostoru. Kromě toho budou ve Slavii klubovny, salonky či ateliéry,“ popsal architekt Igor Kovačević z organizace CCEA Moba, jenž pro město soutěžní dialog organizuje.

Právě to, aby se do Slavie znovu vrátili lidé, je jedním z hlavních cílů. „Musí plnit roli spolkového a kulturního domu. Prostory, kde se budou scházet nejrůznější skupiny lidí, by měly neustále žít,“ sdělil primátor Jiří Svoboda (ANO).

Přispět mají i restaurace či kavárna. V ideálním případě by měly přitáhnout ty, kteří by se obvykle podívat nepřišli. To je jen jeden z důvodů.

„Tyhle podniky budou také přispívat na provoz objektu. Kultura a spolková činnosti je dotační záležitostí, s čímž počítáme. Chceme ale dotovat téměř dokonalý projekt,“ zmínil Svoboda.

Ten předešlý plánovalo minulé vedení radnice, kde byl Svoboda rovněž primátorem. Byla to takzvaná koncese, kdy měl opravu a následný provoz Slavie zajistit soukromý investor, jemuž by město jeho vklad postupně splácelo. Z plánu však nakonec sešlo.

Součástí rekonstrukce nebude jen vnitřek Slavie, která vznikla v 70. letech 19. století. Změní se i okolí. Zmizí parkovací místa u řeky i ta v těsné blízkosti kulturního domu. Plány počítají i s revitalizací letní scény, kde jsou dnes například venkovní koncerty. Ta teď nevypadá moc reprezentativně. Často se tady schází lidé bez domova.

„Je skvělé, že je součástí rekonstrukce park u Slavie. V současné podobě není moc hezkým místem,“ potvrdila 22letá Iva Ziková, která Slavii v nedávné minulosti navštěvovala hlavně kvůli koncertům. Její opravu proto vítá.

„Mohli bychom dostat místo, kde se budou setkávat mladší i starší generace a užívat si kulturního dění. Takových je málo a město je potřebuje jako sůl. Dovedu si Slavii představit jako prostor pro přednášky, koncerty, taneční, nebo třeba jen pro posezení u dobrého jídla a pití,“ doplnila.

V hodnotící komisi bude i držitel ceny Architekt roku 2019

Po přihlášení uchazečů vybere hodnotící komise na základě odevzdaných dokumentů šest nejvhodnějších. Autoři pak dodají návrhy mimo jiné na základě diskuse s komisí. Slavii také osobně navštíví. V hodnotící komisi jsou odborníci, jako například držitel ceny Architekt roku 2019 Stanislav Fiala, i zástupci z řad opozičních politiků.

„Jsme rádi, že máme možnost u toho procesu být a zapojit se. Je to skvělý příklad přibližování koalice a opozice. Je na místě o velkých věcech diskutovat pečlivě,“ ocenil předseda opozičního zastupitelského klubu Pirátů Lukáš Mareš.

Radnice teď předpokládá investiční náklady v hodnotě 400 milionů korun s daní. Z toho má jít více než polovina na rekonstrukci a dostavbu Slavie, další desítky milionů korun pak na interiér a přilehlé veřejné prostory včetně úpravy nábřeží Malše.