Slatinné lázně v Třeboni získaly po rekonstrukcích čtvrtou hvězdu

„Rozhodli jsme se kvalitu našich služeb oficiálně potvrdit a podstoupit certifikaci v Oficiální jednotné klasifikaci ubytovacích zařízení České republiky. Pro lázně je potěšující, že získaly ocenění 4****Superior,“ shrnula mluvčí Martina Herchová.



Zařízení jako celek a pokoje musí v tomto stupni splňovat řadu povinných kritérií, další body lze získat za splnění těch nepovinných.

„Tohoto zařazení lázně dosáhly zejména kvalitní nabídkou vybavení a služeb. Například většina pokojů je s balkonem či terasou. V koupelnách nechybí bezpečnostní madla, v pokojích jsou k dispozici trezory, župany či pantofle, které tam jsou automaticky nebo na vyžádání. Bar a restaurace mají otevřeno sedm dní v týdnu,“ vyjmenovala Herchová.

Zmínila také možnost pořádání konferencí, širokou nabídku procedur, saunu, bazén či pestrý doprovodný program. Lázně se také snaží získávat zpětnou vazbu od svých klientů.

Nové ocenění ale neplatí pro celý areál. „V lázeňském domě Aurora je klasifikace pro budovu A a apartmány v budově B, u lázeňského domu Berta jsou to pokoje v budově B a D, v hlavní budově apartmány a pokoje označené jako Superior,“ zmínila mluvčí.

Lázně teď čeká každých pět let revize. Kontrola navíc může přijet kdykoli anonymně.

„Certifikaci zastřešuje organizace Hotelstars Union, která sdružuje celkem 17 členských států a hodnotí hvězdičkami více než 22 tisíc hotelů se zhruba 1,2 miliony pokojů po celé Evropě,“ vysvětlila Herchová.

Nejnovější investicí je rozsáhlá rekonstrukce Bertiných lázní v centru města. Ta zahrnovala kompletní obnovu pokojů v hlavní budově. Akce za zhruba 250 milionů korun skončila v loňském roce.

„Bylo to pro nás důležité, protože jsme chtěli klientům dopřát kvalitnější ubytování i stravování. Opravili jsme 87 pokojů a kompletně je vybavili. Samotná kapacita se ale nezvýšila, naopak jsme ji lehce snížili asi o tři místa, protože jsme z některých dvoulůžkových pokojů udělali jednolůžkové,“ uvedl jednatel Slatinných lázní Třeboň Vilém Kahoun.

I tato městská společnost utrpěla ztráty kvůli covidu-19. Na jaře firma na výnosech přicházela měsíčně o 14 až 15 milionů korun. Nájemné, které z ní míří do rozpočtu Třeboně, by se snižovat nemělo, pouze možná dojde k odkladu. Ročně to je 80 milionů korun.