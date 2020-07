Třeboňské lázně plánují wellness svět s bazény a saunami za 200 milionů

Když si rodiny z Českých Budějovic a okolí chtějí užít vodní radovánky s dětmi, relax v sauně a odpočinek ve vířivkách, míří většinou do rakouského Gmündu. To se ale za pár let může změnit. V Třeboni chystají novinku za 200 milionů korun.

Na ploše více než šest tisíc metrů čtverečních plánují mimo jiné plavecký či relaxační bazén a nový saunový svět. Třeboňští zastupitelé na konci června odsouhlasili další významnou investici do lázní.

Tentokrát vybraná firma promění areál Aurora na okraji města nedaleko rybníka Svět. Wellness a saunový provoz vyroste na pozemcích jižně od parkoviště a stávajícího plaveckého bazénu.

„Bude tam celkem pět venkovních bazénů. Počítáme s brouzdalištěm, plaveckým bazénem dlouhým 25 metrů, dvěma relaxačními bazény s vyhřívanou vodou a vířivkou,“ popsal starosta Jan Váňa (ODS).

Vodu ve venkovních bazénech bude ohřívat kogenerační jednotka. To je zařízení, které mění plyn na elektřinu a teplo. V zimě vytápí lázeňské pokoje, ale v létě pro něj doposud není využití, což se má nyní změnit.

Kapacita plánovaného areálu počítá s přibližně 600 návštěvníky. S venkovními bazény pak bude sousedit saunový svět. Nabídnout má nejrůznější typy saun. Bližší podrobnosti ale radnice nezná, protože je z pohledu příprav dál projekt bazénů. Ty budou přístupné z budovy Lázní Aurora a jeden vchod bude také z ulice Lázeňská.

„Chceme tím rozšířit nabídku hostům a zároveň konečně dopřát venkovní koupání místním, kteří doposud museli jezdit mimo město,“ vysvětlil starosta.

Firma, kterou bude nyní radnice hledat, by se mohla do práce pustit už letos. „Máme to připravené a čekáme na stavební povolení. Výstavba, jenž potrvá přibližně deset měsíců, by mohla začít v říjnu nebo listopadu,“ přidal Váňa. Na saunový svět se bude teprve hledat projektant a práce by mohly odstartovat příští rok.

Oba projekty včetně rozpočtu podpořili zastupitelé, kterých hlasovalo 19 z 24 přítomných. Ne všichni ale byli pro.

„Já to nepodpořím, protože mi to přijde jako příliš megalomanský projekt ve vztahu k lázním. Ty jsou léčebným zařízením a tento venkovní provoz naruší klidné prostředí, které léčebný proces vyžaduje,“ oznámila při jednání opoziční zastupitelka a bývalá starostka Terezie Jenisová (KDU-ČSL).

Oba projekty vyjdou městskou kasu a lázně na celkem 191 milionů korun včetně DPH. Rozšíření wellness o pět bazénů bude stát 140 milionů, přičemž 20 milionů zaplatí lázně za technologie nebo třeba restauraci. I částku za sauny mají zaplatit lázně.

„Je to pro nás šance, jak se vyrovnat konkurenci a zároveň nabídnout ještě víc. Chceme, aby naši hosté měli důvod přijet a pak se vracet za kvalitními službami,“ upřesnil Vilém Kahoun, jednatel Slatinných lázní Třeboň. Pod společnost spadá kromě Aurory také areál Bertiných lázní nedaleko historického centra města. Právě tam letos skončila rekonstrukce 87 pokojů či jídelny a kuchyně za 250 milionů korun.

Lázně jsou teď naplněné z 95 procent

Investice bude souviset i s nabíráním nových zaměstnanců. „Přesný počet se ale teprve dozvíme, protože na saunový svět zatím není hotový projekt. Určitě to ale bude znamenat, že budeme muset posílit personál,“ potvrdil Vilém Kahoun.

Podle něj se nyní návštěvnost po nouzovém stavu vrací znovu do normálu. Lázně jsou teď naplněné z 95 procent. I přesto ale vedení počítá se ztrátami ve výši zhruba 40 milionů, což způsobilo šíření onemocnění covid-19.

Třeboňská radnice se pouští do velké investice v době, kdy řada měst některé projekty ruší či odkládá právě kvůli ztrátám způsobeným koronavirem. Podle starosty se ale není čeho bát.

„Počítali jsme s tím a slibovali to, takže to dodržíme. Investovali jsme ve velkém i za krize v roce 2008. Finančně jsme na to připravení,“ ubezpečil Váňa.

Slatinné lázně Třeboň dosáhly loni tržby 560 milionů korun. Zisk po zdanění by měl být podobný jako v roce 2018, tehdy to bylo 26,7 milionu.