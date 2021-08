U hlavních silnic na jihu Čech sekají trávu už jen po nocích

Ředitelka krajské Správy a údržby silnic (SÚS) Andrea Jankovcová vydala závazný pokyn, že tuto činnost budou provádět už jen mezi osmnáctou a šestou hodinou.

To znamená, že už by se nemělo stávat, aby řidiči narazili na traktor sekající zeleň někdy v době dopravní špičky třeba poblíž Dasného na příjezdu do Budějovic od Písku. Mnohdy je pak totiž komplikované je objet a na rušných komunikacích vznikají kolony.

V praxi by to mělo být tak, že nikdo z SÚS nebude jezdit celou noc. Většinou se bude sekat třeba do 22 hodin a pak znovu brzy ráno.

Jde především o dva týdny, které má SÚS na silnice I. třídy, a to v červnu a pak nyní v srpnu.

Novinku oznámil jihočeský hejtman Martin Kuba. „Po vlastní zkušenosti z minulého týdne a upozorněních jsem zjistil, že i když by to tak mělo být, tak bohužel pořád traktory se sekačkou vytváří kolony i v dopravních špičkách,“ napsal mimo jiné Kuba.

Po vydání pokynu šéfky SÚS už se to podle něj nemá opakovat. A změna už funguje. „V pondělí jsem jel večer před 20. hodinou domů po hlavní silnici z Budějovic směrem na Lišov. Traktor tam sekal trávu u svodidel. Provoz byl už minimální, všechno bylo dobře označené, a tak jsme plynule projeli,“ ocenil jeden z řidičů.

Nové opatření se netýká silnic druhých a třetích tříd.