Noční můra z přerostlé trávy, když přijedete po dlouhé době na chalupu

Vysoká tráva je oříškem i v době, kdy je sucho. Kdo nemá možnost sekat alespoň jednou dvakrát týdně, musí při výběru techniky věnovat daleko větší pozornost technickým parametrům stroje. Vysokou trávu posekáte v podstatě každou sekačkou, jde však o to, jak vám při tomto způsobu využití vydrží.

Sekačka pro přerostlou a mokrou trávu

Ač jsou akumulátorové a elektrické sekačky se šňůrou pro mnohé lidi výhodné, výkon pro sekání ve složitých podmínkách najdete spíš u benzinových modelů. Jedním z prvních parametrů, které byste měli sledovat, je tvar šasi a podtlak, který sekací soustava dokáže při práci vytvářet.

Základem je vybírat vysoké šasi. Mělo by mít kruhový tvar s minimem jakýchkoliv výčnělků a překážek a zakončené co největším výletovým otvorem. Velký vliv má i tvar sekacího nože, který by měl poskytovat co největší podtlak.

S tím samozřejmě souvisí i výkon motoru. Pokud máte sekačku se šířkou záběru 50 cm a s motorem 3,5 koně, nemůžete doufat, že si poradí se složitými podmínkami. Na to potřebujete výkon alespoň 5,5 koně. I tak se ve vysoké nebo vlhké trávě doporučuje sekat zpočátku jen s polovinou záběru, aby se motor nezahlcoval.

Dalším prvkem je sběrací koš, který sbírá trávu. Jenže do něj proudí i vzduch, který trávu unáší a vzduch by se měl volně dostávat ven. Zatímco dřív se používaly převážně plastové koše, později se zjistilo, že proudění vzduchu lépe odpovídají textilní koše, které se tolik nezanášejí trávou a nebrání tolik unikání vzduchu.

Kdy se hodí křovinořez

Jsou místa v zahradě, u kterých se plánovitě počítá s tím, že se nebudou tak často sekat. Přitom jsou to často hůře přístupné části, takže je třeba přijít s řešením mít možnost jednou za čas plochu posekat.

Jak se vyměňuje struna v křovinořezu:

Největší výhodou křovinořezu je jeho univerzálnost. Ta spočívá především v možnosti výměny strunové hlavy za ocelové kotouče či nože. „Díky tomu s nimi bez problémů posekáte kromě trávy i křoviny, mlází, rákosí či nálety,“ říká Martin Suchý ze společnosti Mountfield.



„S křovinořezem můžete sekat i v daleko hůře přístupných místech jako jsou svahy nebo příkopy. Díky dvouramennému nosnému popruhu a komfortní T rukojeti se váha stroje perfektně rozloží a práce s křovinořezem je velmi snadná,“ vypočítává Suchý.

Stejně jako u další zahradní techniky je možné vybírat z několika kategorií výkonu, odolnosti, a tím i cen. Nejmenší křovinořezy mívají objem motoru kolem 25 cm³, podobně jako vyžínače. Ale robustností provedení už umožňují použít kotouč.

Nebrání podříznout občas nějaký ten nálet, zdřevnatělou kopřivu, posekat vysokou trávu. Křovinořez je pak ideální stroj pro chalupáře, který nechce sekat běžnou rotační sekačkou, ale potřebuje jednou za měsíc posekat vysokou trávu kolem stavení, případně po sezoně půlroční výhonky keříků, na které se při běžné údržbě pozapomnělo.

Trochu silnější třída (v kategorii pil by se označila jako farmářská) toto všechno zvládne jen s tím rozdílem, že je o stupeň odolnější. Takže častěji můžete jít do proklestění silnějších kmínků a do zanedbanějšího terénu.

Dvojramenný kotouč na mlází Osmizubý kotouč pro kosení staré suché trávy a rákosu Tříramenný vyžínací kotouč 22zubý kotouč na dřeviny

Objemy motorů se pohybují mezi 30 a 40 ccm a většímu zatížení odpovídá i robustnější provedení. U takového stroje se už čeká, že úhlová převodovka má dvojité uložení, to znamená na každé straně dvě ložiska. To je důležité hlavně pro životnost stroje v náročnějších podmínkách.



Do louky s bubnovkou

Bubnová sekačka se hodí všude tam, kde se předpokládá jen občasné sečení trávy. Anebo pro toho, kdo chce trávu sušit a používat ji na krmení domácího zvířectva.

Jsou ideální pro lidi, kteří potřebují obhospodařovat větší plochy, na kterých však nechtějí pěstovat anglický trávníček. Počítají se sekáním například jen dvakrát ročně, stejně jako se sekalo dřív.

První seč (sena) byla zhruba v červnu, kdy tráva narostla až do metru výšky a mohla se na stojanech usušit. Pak přišlo zpravidla letní horko a již podstatně nižší tráva se sekala zhruba v srpnu – otavy. A pokud to počasí dovolilo, sekaly se koncem září i druhé otavy, aby jednak bylo dost sena na zimu a aby louka byla čistá bez stařiny, která pak brání jarnímu sečení.

Ceny se na trhu pohybují v „chalupářské“ třídě mezi 20 a 30 tisíci korunami. Na rozdíl od lištových sekaček nejsou náchylné na poškození žacího ústrojí od kamene, jejich nevýhoda je v menším záběru. Vetšinou se pohybuje mezi 50 a 60 centimetry.

Ale poradí si i s metr a půl vysokou trávou, dostanou se i do svažitých a členitých terénů a zanechávají za sebou trávu posečenou do řádků, takže ji dobře můžete použít k sušení. Každopádně byste měli koupit bubnovou sekačku jedině s pojezdem, ušetřené peníze za opak nestojí za to.

Podobnou práci byste mohli samozřejmě zvládnout i obyčejnou kosou, případně křovinořezem. Ale s bubnovkou se zdaleka tak nenadřete a práci budete mít daleko dříve hotovou.