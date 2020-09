Roušky omezují výuku, tvrdí ředitelé škol. Část rodičů nechává děti doma

Někde se ředitelé škol dívají na takový způsob prevence skrz prsty, jinde věří, že skutečně pomohou udržet děti i učitele ve školách, aniž by onemocněli covidem nebo museli do povinné karantény.

Všichni se ale shodnou, že kvalita výuky s povinností nosit roušky při hodinách znatelně klesá.

Důvodů je podle nich hned několik. Nejčastěji zaznívají argumenty, že několik hodin s nasazenou rouškou se při současném rázu počasí nedá vydržet.



„Není to příjemné pro nikoho z nás ani pro děti. Na druhou stranu nechceme, aby se opakovala situace ze začátku září, kdy jsme nemohli pořádně ani zahájit školní rok,“ vysvětluje ředitel bechyňské ZŠ Františka Křižíka Milan Kožíšek.

Škola musela být jen půl hodiny po začátku letošního školního roku uzavřena a celý pedagogický sbor skončil v karanténě.

„Opětovné uzavření školy je pro mě v tuto chvíli noční můrou, dálkové vzdělávání totiž není samospasitelné. Kantoři mají daleko více práce a nemají dostatečnou zpětnou vazbu, takže nařízení přijímám,“ dodává Kožíšek.

Řeší se použití štítů

Podobné zkušenosti mají i v ZŠ a MŠ Husova v Táboře, kde vedení školy usilovalo o možnosti používat místo roušek ochranné štíty.



„Jenže oficiální informace od hygieniků je taková, že samostatně takovou pomůcku používat nemáme. Část rodičů se na nás už obrátila kvůli tomu, abychom roušky zrušili, jenže to jako ředitel samozřejmě nemohu,“ naráží ředitel školy Petr Zamrzla na další z problémů, které s pedagogickým týmem musel řešit.

Rodiče pak podle něho v několika případech zareagovali tak, že své děti raději nechali doma s omluvenkou.



„Takto to chtějí řešit až do doby, dokud se povinnost nošení roušek na školách úplně nezruší. Jeden z rodičů mě dokonce nabádal, abych podal trestní oznámení na ministerstvo zdravotnictví kvůli takovému nařízení,“ popisuje Zamrzla zkušenosti s nařízením, které vstoupilo v platnost minulý pátek.

Nechat své děti doma plánují také někteří rodiče dětí z budějovické ZŠ O. Nedbala. „Často se odvolávají na to, že jsou astmatici nebo alergici, kterým by rouška při výuce mohla zhoršit zdravotní stav. Jenže pokud by přinesli lékařské potvrzení o nemoci, nevím, zda bychom jim směli výuku ve třídách umožnit,“ uvažuje ředitel školy Miroslav Poláček.

Ochranné štíty by jako vhodnou alternativu roušek chtěli využívat i na Biskupském gymnáziu v Budějovicích.



„Zatím nevíme, jestli to bude možné. Podle informací z okolí je jejich využití dost nejednoznačné. Tak nám nezbývá než vydržet, i když jsou roušky dost nepříjemné. Do karantény z nás nikdo opět jít nechce,“ podotýká Martin Maršík, ředitel školy, kde se v minulých dnech dostaly do karantény dvě třídy a desítka z celkového počtu šedesáti učitelů.

Podle hygieniků je použití štítu možné u učitelů a ze zdravotních důvodů i u jednotlivých žáků. „V pokynech od ministerstva nejsou štíty výslovně povolené, ale podle našeho výkladu je jejich použití ve výuce za těchto okolností možné. Ale jinde už štíty dovolené nejsou kvůli bezpečnosti dětí,“ vysvětluje Marie Nosková, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých Krajské hygienické stanice v Budějovicích.

Problém pro učitele jazyků

Ale ani to není vždy nejlepší varianta. S ochrannými pomůckami bojují třeba učitelé jazyků, kteří si stěžují na to, že dětem je s nimi špatně rozumět.

„Ve skupinách či dvojicích je takový způsob výuky přes roušky téměř vyloučený a vyučování sklouzne ke čtení, psaní a poslechům. Přes štít se zase zvuk ve třídě rozléhá, studenti mi nebudou rozumět. Kromě toho budu mít problém s tím, že štít přes brýle na blízko zkresluje text, takže toho moc neuvidím,“ popisuje vlastní zkušenosti jedna z učitelek budějovického Gymnázia J. V. Jirsíka Kateřina Hessová.

Většina škol je v případě nutnosti připravená opět zahájit distanční výuku. Některé už vybavily své učitele novými notebooky, na něž dostaly peníze od ministerstva školství.

Povinně na dálkovou formu museli minulý týden přistoupit například na budějovické obchodní akademii. Zavřená je také Mateřská škola Žabovřesky na Budějovicku a nově je od včerejška uzavřená také mateřská škola ve Stráži nad Nežárkou na Jindřichohradecku. Dohromady se s karanténou jednotlivců nebo celých tříd potýkají desítky škol na jihu Čech.