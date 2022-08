Národní dožínky začaly průvodem. Politici zemědělcům děkovali a děkovali

Na místě byli například ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL), hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba (ODS), primátor Českých Budějovic Jiří Svoboda (ANO) nebo prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.

Nekula řekl, že dožínky jsou hlavně oslavou práce českých a moravských zemědělců. Letošní úroda byla podle něj velmi dobrá, což je základ pro to, aby v ČR byl dostatek potravin. Připomněl, že práce zemědělců stále pokračuje a již nyní sejí úrodu, kterou budou sklízet příští rok. „Budu i nadále podporovat a pomáhat všem zemědělcům bez rozdílu velikosti, protože si zaslouží poděkování,“ řekl ministr.

Za celoroční práci všem zemědělcům poděkoval také prezident Agrární komory, který zmínil, že ne vždy je jejich práce dostatečně oceněná jak lidmi, tak i některými vládními politiky. „Doba, ve které se dnes nacházíme, nám jednoznačně ukazuje, že je dobré mít vlastní zdroje a nebýt na nikom závislý, protože to způsobuje jenom problémy,“ řekl Doležal. Poděkoval také všem, kteří kupují české potraviny a vyzval veřejnost, aby v tom pokračovala.

Prosbu směřoval také k vládě, aby udělala maximum pro to, aby zemědělci a potravináři měli srovnatelné podmínky s okolními zeměmi. Poděkoval také ministrovi Nekulovi, jehož resort toho podle něj dělá pro zemědělce poměrně hodně, Nekula je ovšem jen jedním z členů celé vlády, která by měla současnou situaci brát vážně, uvedl Doležal. „Vláda by měla začít řešit problematiku energií a vysokých cen vstupů,“ dodal.

Důležitost vlastních zdrojů

O složité době mluvil také hejtman Kuba. Zmínil, že řada lidí byla zvyklá, že je všeho dostatek. „Ukazuje se, že byť si společnost často myslí, že je odolná vůči všemu, tak v historii vždy přichází momenty, kdy pár věcí spustí řetězec událostí. Ukazuje se, jak je důležité vědět, že pořád musíme mít pole, na kterých si pro sebe vypěstujeme potraviny, že musíme mít zdroje, které vyrábí energii,“ řekl.

Kuba ocenil, že Jihočeši si to podle něj dobře uvědomují, protože si zde předávají svá hospodářství z generace na generaci a také si dobře uvědomují, že musí hospodařit tak, aby přírodu nezničili, protože jí budou potřebovat i další generaci.

„Věřím, že nás naše vláda nenechá v situaci, kdy si budeme muset pomoci sami. A stejně jako okolní země přistoupí k opatřením, která pomůžou,“ doplnil primátor Svoboda. Je podle něj zbytečné, aby Češi jezdili nakupovat potraviny za hranice například kvůli nižšímu DPH.

Jezevec v průvodu

Tradičního dožínkového průvodu se zúčastnili lidé v krojích, hudebníci, či myslivci s dravými ptáky a psy a také jezevec.

Země živitelka začala na jihu Čech ve čtvrtek a potrvá do úterý. Mottem je „Budoucnost české krajiny“ a vystavuje zde přes 600 zemědělců a potravinářů. Organizátoři doufají, že návštěvnost bude srovnatelná s rokem 2019, kdy zde bylo přes 100 tisíc lidí.

Letošní žně jsou v České republice u konce, k 25. srpnu zemědělci sklidili 99,63 procenta obilovin a 99,99 procenta řepky. Zemědělci letos sklidili 7,8 milionu tun obilí a 1,16 milionu tun řepky.