Firma vyrábějící obaly pro Amazon má zájem stavět závod ve Strakonicích

Proslavily je hlavně fezy a barety či další pokrývky hlavy vyráběné už od roku 1812 firmou Fezko. A pak také Česká zbrojovka (ČZ), založená roku 1919, se svými zbraněmi a později motocykly.

Strakonice díky průmyslu začaly vzkvétat a ze zhruba sedmitisícového města, jímž byly před sto lety, se počet obyvatel postupně zvýšil až na současných více než 22 tisíc.

Jenže teď ve městě pracovní uplatnění chybí. Podle průzkumu společnosti Panattoni Europe v roce 2017 dojíždělo 600 lidí ze Strakonic do písecké průmyslové zóny. Další zvolili práci v nedalekém Německu.

Navrátit Strakonicím punc jihozápadního průmyslového centra by mohla nová průmyslová zóna. Ta má vzniknout na zhruba 30 hektarech v okrajové části Hajská. Se záměrem počítá i územní plán, v němž je současně vyčleněný i koridor pro budoucí obchvat města.

Vedení radnice už komunikuje s prvním zájemcem. Tím je německá společnost zabývající se výrobou papírových obalů na míru, jejímž hlavním zákazníkem je internetový obchod Amazon.

„Jsme v jednání. Bohužel, nám teď situaci komplikuje pandemie covidu, kvůli které se nemůžeme setkat osobně se zástupci firmy,“ potvrdil místostarosta Strakonic Rudolf Oberfalcer.

Německá společnost má zájem o devět hektarů ve vlastnictví města, současně vyjednává o odkoupení soukromých pozemků. Celkem by tak stála zhruba o 12 hektarů. Počítá řádově se stovkou pracovních míst v první etapě, celkově pak asi se 150 zaměstnanci.

„Líbilo se jim, že tu máme střední školu obalové techniky, takže by tu rovnou měli zdroj pracovní síly v oboru. Zároveň byla nadšená i škola, která by pak měla přímo v místě pro své studenty uplatnění. Doufám, že se dohodneme,“ naznačuje místostarosta.

Ideální možnost pro studenty

Jeho slova potvrdil i ředitel průmyslové školy Miloslav Pileček. „Zapojení studentů do takto blízkého podniku by bylo ideální, velmi bych spolupráci uvítal. Propojení školy s praxí je vždy to, co chceme. Snažil jsem se zaměřovat i na sušické nebo budějovické firmy. Kdyby to bylo přímo ve Strakonicích, bylo by to skvělé,“ řekl Pileček.

Zajímavá by pro studenty mohla být i možnost případného stipendia. „Věřím, že by se tato cesta také našla. Máme ale dobrou zkušenost i s tím, že se studenti přímo podílejí na zakázkách firem. Často přijdou s kreativními nápady, což se nám v minulosti velice osvědčilo,“ naznačil Miloslav Pileček.

Ze strany města je pro vstup firmy do průmyslové zóny připravena nová, výrazně širší silnice. „K té přibyly autobusové nástupní plochy, přístřešky, nové veřejné osvětlení, ale také jednostranný chodník, který je přípravou pro obslužnost budoucí zóny. Rekonstruovaná je i celá vodohospodářská infrastruktura, která je kompletně vyměněná,“ doplnila mluvčí Strakonic Markéta Bučoková.

Vozovka od průmyslové zóny vyúsťuje na silnici první třídy. „Na té bychom chtěli udělat ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ještě semafory, což požaduje policie,“ vysvětlil Oberfalcer.

Může fungovat do dvou let

„To je jediná věc, kterou zbývá dotáhnout z naší strany do konce. Zájemci by zbývalo dobudovat kanalizaci, která je do lokality přivedená, ale ne úplně k pozemku, elektrické vedení a případně plyn,“ shrnul místostarosta. „Psali jsme investorovi po Novém roce, že jsme dobudovali komunikaci a jsme připravení na setkání,“ doplnil.

Pokud bude vše postupovat podle plánu, mohla by firma ve Strakonicích začít fungovat do dvou let. „Myslím, že od podpisu smlouvy bude rok trvat projektová a stavební příprava, stavební povolení, posudky EIA. Kdybychom do poloviny letošního roku podepsali smlouvu, další rok by se mohlo začít stavět a v tom následujícím by mohlo být hotovo,“ vypočítal místostarosta.

Představitelé Strakonic by byli rádi, kdyby se podařilo přilákat lukrativní klienty i do zbytku průmyslové zóny. „Nechceme tam nic dopravně náročného, tedy překladiště, logistická centra, kam by se sváželo zboží a přepravovalo se dál. Líbila by se nám naopak průmyslová výroba, ale nechceme si diktovat. Aby neubývali obyvatelé, musí mít práci, za tou se vždy stěhovali. Práce znamená poptávku po bydlení a na tu se nabalují další služby,“ podotkl Rudolf Oberfalcer.

Podobná oblast s nejrůznějšími závody ve velkém úspěšně funguje v nedalekém Písku, které se Strakonicemi obyvatelé z jihu Čech pro svou blízkost a velikost často srovnávají.