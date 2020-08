Při suchu pomůže Strakonicím nové prameniště, pustí vodu do podzemí

V místě doposud prameniště fungovalo, jenže po desítkách let provozu už neodpovídalo moderním požadavkům. Přímo na břehu řeky Otavy stojí takzvaný jímací objekt, ten už je po rekonstrukci.

„Vodárna se tu stavěla v 60. letech a nakonec se ukázalo, že vodní zdroje nejsou tak bohaté, jak se čekalo. Tak tu postavili jímací objekt, aby mohli brát i vodu přímo z řeky. Ta jde buď rovnou do vodárny k úpravě na pitnou, nebo ji budeme pouštět do příkopů opodál,“ ukazuje ředitel Technických služeb Strakonice Ludvík Němejc.

Klíčové jsou právě příkopy, které budou v provozu napuštěné na jeden až dva metry. Jejich dno pokrývá vrstva praného písku. Voda navedená z řeky se díky ní vsákne do země a tím v případě potřeby zvýší hladinu v místních podzemních vrtech, z nichž rovněž poputuje do vodárny k úpravě. Do konce roku má být stavba hotová a postupně Technické služby plánují spustit zkušební provoz.

„Rekonstrukce pomůže kapacitně. Infiltrační příkopy jsou navíc tématem po Evropě kvůli nedostatku vody v prameništích. My díky příkopům víme, že dokud poteče voda v řece a budeme s ní rozumně hospodařit, jsme schopni ji dostat do podzemí. V nových kanálech se navíc bude vsakovat vody více proti původním, starým,“ říká Němejc.

Povrchové prameniště je uměle vytvořeným zdrojem vody. Díky zadržené vodě z řeky a jejímu vsakování do půdy se nestane, že by klesl zdejší podzemní zdroj na minimum. Pracovníkům vodárny umožní stav půdní vody stabilizovat a v případě velkého sucha i zvýšit.

Voda z řeky přes jímací objekt nejprve nateče do korýtka, které vede po délce všech čtyř příkopů. Do nich bude natékat přes takzvaná hradítka. Pracovníci na nich mohou přidávat nebo odebírat prkna, aby určili, kolik vody do nádrží pustí. To se bude odvíjet od hladiny vody v řece.

Navíc bude prameniště jednodušší na údržbu. Písková filtrovací vrstva se totiž časem zanáší.

„Dříve vždy nastoupil bagr a musel dno příkopu seškrabat od nánosu. Nyní bude manipulace mnohem komfortnější a bezpečnější. Navíc se tím ušetří,“ zmínil ředitel Němejc.

Prameniště vyšlo na 60 milionů korun

Poslední částí výstavby je takzvaná kalová koncovka. Voda z řeky nebo půdy pokračuje do vodárny, kde se připraví pro kohoutky strakonických domácností.

Právě kaly z této vody pak putují do připravených betonových nádrží. V Pracejovicích je již jedna naplněná. Mokré kaly se v nádrži nechají do doby, než vyschnou. Zbylý suchý materiál se poté odváží k likvidaci.

Pro město znamená oprava prameniště v Pracejovicích důležitou investici.

„Snahou bývalého vedení města bylo vyjednat na ministerstvu životního prostředí státní finanční pomoc, což bylo neúspěšné, investici 60 milionů financovalo na základě předchozích smluv město Strakonice ze svého rozpočtu,“ uvádí mluvčí radnice Markéta Bučoková.

V případě zájmu si může každý domluvit prohlídku prameniště. Vítaní jsou jednotlivci i skupiny.

„Na webu máme odkaz, kde nabízíme prohlídku všech vodohospodářských zařízení, která provozujeme, takže Hájskou, čističku nebo Pracejovice. Neomezujeme skupiny počtem, ale ideální je objednat se v nejvíce 15 lidech,“ uzavírá Němejc.