Po zavření hranic pendlerům volá kraj i starostové jihočeských obcí

Petr Bláha vyráží každý všední den z Besednice na Českokrumlovsku do Rakouska, kde dvacet kilometrů od hranic pracuje v malé firmě jako zámečník. Už 15 let jezdí za prací z Třeboně do rakouského Gmündu také zdravotní sestra Marie Samcová.

Zrušení výjimky pro každodenní překračování hranic by pro pendlery znamenalo velké problémy, stejně tak to ale může zkomplikovat život i v rakouském a německém příhraničí, kde jsou na Češích některé firmy závislé.

„Připadá mi, že je jedno, jestli jedu do nemocnice v Českých Budějovicích, Jindřichově Hradci nebo Gmündu. Máme stejný režim, jedeme do práce a pak se vracíme domů. Navíc v místě, kde pracuji, je Čechů spousta. Nevím, jak by to po uzavření vypadalo,“ přemýšlí zdravotní sestra Marie Samcová.

A zámečník Petr Bláha přijde v zaměstnání v Rakousku do styku s méně lidmi než mnozí v Česku.

„V hale pracují tři. Už několik dní přijímají objednávky jenom e-mailem, telefonicky nebo přes obchodního zástupce. Už nějaký čas používají roušky. Po práci sedne do auta a vystoupí doma. Já jsem až do středy byla během dne ve styku určitě s mnohem více lidmi,“ popisuje práci svého manžela Jitka Bláhová.

Zmiňuje, že i tak manželův zaměstnavatel na příští týden vyhlásil volno, přičemž půl týdne si pracovníci vyberou dovolenou a tu druhou jim uhradí, jako kdyby byli normálně v dílně.

„Pokud by se hranice zavřely i pro manžela, budeme samozřejmě muset řešit finanční stránku věci. Jenže i firma je na něm a dalších dvou lidech závislá a on její fungování určitě nechce ohrozit,“ dodává Bláhová. Zároveň si uvědomuje, že Jihočeši jezdí i do velkých firem, kde může být situace s ochranou jiná.

Hejtmanka Ivana Stráská i proto apeluje na vládu, aby zpřísnila uzavření hranic. Upozorňuje, že více než polovina nakažených v regionu jsou právě pendleři.

„Žádáme stát, aby byl vydán zákaz přechodu hranic i pro tyto občany. Protože mohou ohrožovat lidi na obou stranách hranic. Navíc oni sami se nám ozývají, že mají obavy o své zdraví a byli by rádi, kdyby toto opatření bylo přijato centrálně,“ tvrdí hejtmanka.

Vládě proto z kraje napsali i dopis, kde o uzavření hranic opětovně žádají. „Lze to řešit i dalším způsobem, a to, že pendleři, kteří chtějí v cizině pracovat, mohou v místě dočasně bydlet. A ti, kteří by chtěli zůstat doma, by měli mít tuto možnost, aniž by podstupovali riziko ztráty zaměstnání,“ zdůrazňuje Stráská.

Shlukují se u čerpací stanice

Má podporu například u starostů příhraničních obcí. „V tomto ohledu má paní hejtmanka můj plný souhlas,“ reaguje starosta Dolního Dvořiště Ivan Kůta. Uvědomuje si, jak obrovské množství Čechů v Rakousku a Německu pracuje, ale zpřísnění podle něj může pomoci zpomalit šíření viru.

Starostka Strážného Jiřina Kraliková si udělala i rychlý průzkum přímo mezi obyvateli městyse u německých hranic.

„Místní nepříjemně vnímají, že se před a po práci někteří pendleři sejdou a postávají ve větším počtu u čerpací stanice a ochranu rouškami a dalšími prostředky příliš neřeší. Možná by v tomto ohledu měly být na hranicích ještě přísnější kontroly,“ uvádí Kraliková.

Přidává se i starosta Kaplice Pavel Talíř. „Vím, že to může mít pro některé lidi nepříjemné důsledky, ale musím s ohledem na všechny okolnosti souhlasit se zpřísněním a výzvou Jihočeského kraje,“ dodává.

Hejtmanka sice zmiňuje, že by v případě zákazu přechodu hranic nemělo být pro tyto lidi riziko ztráty zaměstnání, jenže právě toho se mnozí obávají.

„V práci kolegové doufají, že budeme jezdit dál, protože jinak se zhroutí celý rozvrh služeb. Jestli na to dojde, co udělá zaměstnavatel? Dá vám výpověď, nebo si pracovník vyčerpá dovolenou na celý rok a dál?“ ptá se Marie Samcová, která pracuje na operačním sále a chirurgické ambulanci v menší rakouské nemocnici.

A někteří ještě upozorňují na to, že jen omezením pro pendlery se stejně situace nemusí zlepšit. Do země a ven se neustále přesouvají také řidiči kamionů. Pracující za hranicemi by tak spíše než úplný zákaz přijali třeba důkladnější kontroly dodržování opatření a doporučení při přechodu hranic.