Mobilních odběrových míst přibývá. Vzorek vezmou i přes stažené okno u auta

Odběr provádí specializovaný personál stěrem z nosohltanu, který poté posílá do laboratoře. O výsledcích je pacient následně informován.

Na vyšetření nemůže přijít kdokoli, je určeno těm, kterým ho doporučí krajská hygienická stanice při telefonické konzultaci. Krajská hygienička pak nahlásí seznam pacientů na vyšetření příslušné nemocnici. Každý testovaný se musí před odběrem prokázat zdravotníkům průkazem totožnosti a kartičkou zdravotní pojišťovny.

Ve strakonické nemocnici je zapůjčený mobilní kontejner umístěný v zadní části areálu a je přístupný technickým vjezdem do nemocnice z ulice MUDr. Hradeckého.

„Ve středu jsme nabrali 23 vzorků, myslím, že vyšetření bude přibývat. Setkáváme se i se zájemci, kteří stojí o placený odběr, ty však odmítáme,“ uvedl šéf nemocnice Tomáš Fiala.

Mobilní stan v jindřichohradecké nemocnici postavili ve spodní části areálu, pacienti k němu dojedou vjezdem C z ulice U Nemocnice. V Táboře je odběrové místo vlevo před vstupem do areálu pro pěší, autem se k němu řidiči dostanou ve stejném směru, jako je příjezd k hlavnímu vjezdu do nemocnice, před závorami odbočí doprava přímo k přístřešku.

„Když pacient přijede autem, můžeme mu provést odběr přímo přes stažené okénko, aniž by musel vystoupit. Odběrové místo je otevřeno ve všední dny od 8 do 16 hodin, ve čtvrtek dopoledne jsme měli nahlášeno od krajské hygieničky prvních deset pacientů,“ popsala primářka infekčního oddělení táborské nemocnice Jana Syslová.

S dalším mobilním odběrovým stanovištěm počítá kraj i před českobudějovickou nemocnicí, aby nebyl zatěžován vnitřní provoz areálu. Odebrané vzorky míří ke zpracování do centrální laboratoře budějovické nemocnice, která nyní funguje v trojnásobném provozu.

„Jsou tam schopni udělat zhruba sto vzorků denně. Zároveň připravujeme druhou laboratoř ve Strakonicích, čekáme pouze na jeden přístroj, který už je na cestě. V ostatních nemocnicích to zatím dělat nelze, protože proces akreditace trvá několik měsíců,“ sdělila hejtmanka Ivana Stráská.

Pomoc s diagnostikou vzorků na nákazu COVID-19 nabídlo krajskému krizovému štábu i českobudějovické Biologické centrum Akademie věd ve svých laboratořích.

Na nákazu koronavirem jsou připraveny i krajské nemocnice. „Máme 67 míst na infekčních odděleních v Budějovicích a Táboře. Dalších 307 lůžek můžeme k tomuto účelu upravit. A v záloze máme i variantu, že pro tyto pacienty vyčleníme celou jednu nemocnici,“ dodala hejtmanka Stráská.