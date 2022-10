V Českých Budějovicích podepisují koaliční smlouvu. ODS má v radě většinu

V Budějovicích určitě nelze začít jinak než dopravou. Tím, že nyní vládne na krajské i magistrátní úrovni ODS, je jasné, že zástupci radnice budou podporovat například stavbu podjezdu pod vlakovým nádražím a most přes Vltavu směrem do Papírenské ulice v Rožnově.

Příští rok se také začne budovat nová silnice ze sídliště Máj na Švábův Hrádek a nové vedení má smělou ambici, že tuto komunikaci zkusí protáhnout až do Litvínovic. „Uděláme všechny kroky k tomu, abychom mohli dokončit napojení ulice M. Horákové na Litvínovice,“ uvádí se v koaliční smlouvě.

Vedení města bude také zajímat železnice a hodlá usilovat o podchod pod nádražím od Lannovy třídy do Suchého Vrbného. Vynechat rozhodně nešlo ani parkoviště. Mají vzniknout projekty, jež povedou k novým místům pro stání aut na sídlištích Máj, Šumava i Vltava. Stejně tak mají vzniknout i záchytná parkoviště včetně napojení na MHD. Hromadnou dopravu bude muset primátorka s radními řešit prakticky ihned. Pravděpodobně bude následovat audit, a to nejen u dopravního podniku (DP), ale i v dalších městských společnostech.

„Určitě se zaměříme na jejich fungování,“ potvrzuje Dagmar Škodová

Nové vedení města České Budějovice Primátorka Dagmar Škodová Parmová (ODS): školství, ZŠ a MŠ, sociální oblast, cestovní ruch, krizové řízení, kontrola a audit, marketing, zahraniční a regionální spolupráce, Jeslová a azyl. zařízení ČB 1. náměstek primátorky (neuvolněný) Petr Maroš (ODS): investiční výstavba, koordinace a příprava velkých projektů, finance a ekonomika, evropské fondy, sport, Sportovní zařízení města ČB, teplárna Náměstek primátorky Lubomír Bureš (ODS): doprava, územní plán, územní rozvoj, architektura a urbanismus, městská policie, dopravní podnik Náměstek primátorky (neuvolněný) Michal Šebek (ODS): správa veřejných statků, správa vnitřních věcí, IT, strategický plán a rozvoj, FCC České Budějovice Náměstkyně primátorky Zuzana Kudláčková (Piráti): kultura, životní prostředí, koordinace územních skupin, Jihočeské divadlo, Pohřební ústav města ČB Náměstek primátorky Tomáš Bouzek (Spol. pro Budějovice):majetek, památková péče, veřejné zakázky, Správa domů, Lesy a rybníky města ČB Neuvolněný člen rady města:

Martin Kuba (ODS)

Jan Zahradník (ODS)

Zbyněk Sýkora (ODS)

Martin Maršík (Jihočeši 2012)

Svatomír Mlčoch (Piráti) s tím, že po uplynutí dvou let obsadí tuto pozici Šimon Heller (Spol. pro Bud.) Uvolněný předseda finančního výboru připadne hnutí ANO, neuvolněný předseda kontrolního výboru Občanům pro Budějovice.

Parmová. Otázkou je, zda se bude v MHD škrtat s ohledem na velké zdražení elektřiny. Nebylo by až takovým překvapením, kdyby pak DP opustili někteří manažeři a členové ANO, kteří ve společnosti začali pracovat v době vlády tohoto hnutí.

A zatímco už v uplynulých zhruba dvou letech vedení Budějovic nemělo náměstka, který by se přímo staral o dopravu, tak nyní ho mít bude – stává se jím Lubomír Bureš, bývalý šéf jihočeských hasičů. Zajímavé bude sledovat, jak se zástupci radnice postaví ke zklidnění provozu v centru města. Například Petr Maroš (ODS), který se má dnes stát prvním náměstkem primátorky, nedávné úpravy silně kritizoval.

Školství

Školství bude mít na starost primátorka. Je to logické, protože je děkankou Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity. „Budeme vytvářet motivační podmínky, abychom do budějovických škol přiváděli dostatek nových učitelů ve všech oborech,“ píše se v koaliční smlouvě.

Dagmar Škodová Parmová ještě ani nebyla zvolená a už jí volali někteří starostové z okolních vsí s prosbou o pomoc. „Zajímá je, zda by děti z těchto obcí mohly chodit do škol, které jsou blízko, a nemusely jezdit přes celé město třeba na Máj,“ uvádí. Je to tak, že by například rodiče ze Včelné chtěli umístit děti do ZŠ v Rožnově. To je nyní prakticky nereálné, na druhou stranu to vede k podvodům, kdy si někteří uměle mění trvalé bydliště, aby jejich potomek místo ve vybrané škole získal.

Kultura

V oblasti kultury se blíží naprosto zásadní věc, rekonstrukce KD Slavie v centru města. Příprava projektu po celou dobu postupovala s velkou podporou dnes již bývalého vedení města. I tak je ale ve hře možnost, že se nakonec na přestavbu nedostane.

„U Slavie budeme muset řešit podmínky financování. Uvidíme, jaká částka vzejde z výběrového řízení. A určitě se pak musíme zabývat i samotným využitím po rekonstrukci. Ideální provoz by byl takový, abychom ho nemuseli dotovat z městské kasy,“ reagovala Zuzana Kudláčková (Piráti), která se má dnes stát náměstkyní primátorky pro kulturu, životní prostředí či koordinaci územních skupin.

Zatímco v tomto případě je budoucnost projektu nejistá, v jiných chce nové vedení rozhodně pokračovat. Chce tak například dopracovat studii Slunečního ostrova, což má být nový rekreační areál na řece Vltavě u Pražského sídliště. Stejně tak ve smlouvě stojí, že se dostane na vybudování náplavky na Zátkově nábřeží v centru Budějovic.

„Jsme připraveni tyto projekty, jejichž přípravu jsme zahájili, podpořit,“ reaguje Ivo Moravec (Občané pro Budějovice), končící náměstek primátora a nově opoziční zastupitel. Právě on se má stát předsedou kontrolní komise. Finanční výbor pak povede někdo z hnutí ANO.

Investice

Stejně jako to už funguje na půdě hejtmanství, tak i na radnici zavedou online sledování přípravy prioritních investic, aby občané mohli sledovat, jak příprava pokračuje, a kontrolovat vedení města. Priority chce primátorka a spol. vytyčit na začátku roku 2023 na základě koaliční dohody či přípravy rozpočtu.

Dostat se má například na přípravu výstavby vodního světa podobného tomu, jaký je v rakouském Gmündu. Více se má také otevřít výstaviště, odkud je plánovaná lávka směrem právě ke Slunečnímu ostrovu. Velmi rychle se má rovněž dostat na zpracování analýzy, která řekne, kde je vhodné vybudovat menší sportovní haly či hřiště u základních škol. A konečně by se měly také začít stavět městské byty ve Čtyřech Dvorech nedaleko zimního stadionu.