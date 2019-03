Stavba obchvatu Českých Budějovic konečně začala. Hotový bude v roce 2022

O vybudování části Hodějovice - Třebonín se postará italsko-slovenské sdružení firem Salini Impregilo a Doprastav. Hotovo má být v létě roku 2022. Cena je sedm miliard korun s daní.

„V pátek 29. března oficiálně zahajujeme stavbu, ještě brzy začneme stavět i první část obchvatu od Úsilného. Dálnice D3 se tak stane nejrozestavěnější dálnicí v České republice, najednou by mohlo růst skoro 40 kilometrů, ze kterých letos půjde do provozu osm kilometrů,“ předeslal ministr dopravy Dan Ťok. Nových osm kilometrů bude pro řidiče mezi Bošilcem a Ševětínem na Českobudějovicku fungovat pravděpodobně už v létě.

Další úsek obchvatu Úsilné - Hodějovice měří 7,2 kilometru. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ve čtvrtek oznámilo, že podepsalo smlouvu i na tuto část D3 a práce tam mají začít naplno v polovině dubna. ŘSD uzavřelo smlouvu se sdružením Hochtief, Colas, M-Silnice za cenu 5,28 miliardy korun. Součástí je i kilometrový tunel Pohůrka. „Některé přípravné práce na tomto úseku jsme již zahájili,“ informoval mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Obchvat chce ředitelství zprovoznit v obou úsecích najednou.

V současné době je v provozu přibližně 50 kilometrů D3 mezi Bošilcem u Veselí nad Lužnicí a Meznem na hranicích Jihočeského a Středočeského kraje.

Jihočeská část D3 by měla být hotová až k hranicím s Rakouskem do roku 2024. Vzhledem k tomu, že se však všechny termíny neustále odsouvají a třeba obchvat měl být podle původních odhadů už hotový, je to pouze orientační harmonogram.

Ještě složitější je to se středočeskou částí D3 od Mezna k Praze. Ta by se mělo budovat zhruba do roku 2032, je to ovšem jen hrubý odhad.