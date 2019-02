ŘSD může dostavět padesát metrů dálnice D3, vyvlastnění pozemku platí

„Dostavění je otázka jednání a kapacit zhotovitele. Jdeme stavět, (majitel pozemku) nás může zažalovat, nemělo by to být v odkladném účinku. Budeme jednat se zhotovitelem, zda má kapacity, aby nám předložil harmonogram,“ řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.

ŘSD mohlo pozemek poblíž Lhotic získat už v roce 2017, pochybilo ale, když za pozemek nezaplatilo včas.

„ŘSD pochybilo nezaplacením v řádném termínu. Nikdy jsme ale od firmy, která pro nás dělá celé majetkoprávní vypořádání, nedostali informaci o právní moci toho vyvlastnění, nedostali jsme od nich výzvu k zaplacení. Ale nebudeme se za to schovávat. Člověk, který je zodpovědný za toto pochybení, už u nás není v zaměstnaneckém poměru,“ informoval Rýdl.

Když ředitelství nezaplatilo, původní majitel požádal o vrácení pozemku. ŘSD znovu navrhlo výkup, ke kterému nedošlo, a dostalo se tak na druhé vyvlastnění. Proti němu se majitel loni na podzim poslední možný den odvolal. Teď byl na řadě krajský úřad, který odvolání majitele zamítl.

Dálnice mezi Ševětínem a Borkem se staví od března 2017, stát zde vyvlastnil asi deset pozemků. Úsek je dlouhý 10,6 kilometru a za 933,2 milionu korun bez DPH ho staví firma Eurovia. Hotový má být do konce tohoto roku.

Jihočeská část D3 má být hotová do roku 2024

Zatím poslední jihočeský úsek D3 Veselí nad Lužnicí-Bošilec dlouhý 5,1 kilometru otevřelo ŘSD v říjnu 2017. Na něj navazuje část Bošilec-Ševětín dlouhá 8,1 kilometru, bude stát 1,2 miliardy a první řidiči by po ní měli jet letos v červnu.

Na posledním úseku D3 k hranicím s Rakouskem ŘSD připravuje dokumentaci EIA a vykupuje pozemky.

Jihočeská část dálnice D3 by měla být k hranicím s Rakouskem hotová do roku 2024, uvedlo ŘSD loni. Ve stejném roce by se měla začít stavět D3 ve středních Čechách.

D3 má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi, kde se napojí na rakouskou rychlostní silnici S10. Dálnice D3 by měla měřit zhruba 170 kilometrů, nyní je v provozu asi 50 kilometrů.