ŘSD požádá o vyvlastnění pozemků, kvůli nimž nemůže dostavět D3 u Tábora

Vlastníkům pozemků navrhlo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) odškodnění téměř 20 milionů, které nepřijali. O výši odškodného nyní musí rozhodnout soud.

Městský soud v Praze již dříve rozhodl, že ŘSD musí vlastníky sporných pozemků buď připojit k D3, nebo je odškodnit. ŘSD chtělo pozemky vykoupit.

Pozemky s Motocentrem, které patří bratrům Bratránkovým, ale k dálnici připojit nelze - vlastníci pozemků, přes které by měla vést příjezdová cesta k Motocentru, tedy Jihočeský kraj či městská část Měšice, s tím nesouhlasí.

Návrh odškodného pro Bratránkovy a Milana Krále, jemuž patří 9 290 metrů čtverečních orné půdy, byl téměř 20 milionů korun.

„Narazili jsme, ani vlastníci, ani město Tábor s tím zásadně nesouhlasilo. Připojit nelze, to znamená, odškodníme. To je jasné už rok a půl, co jsme žádali ministerstvo dopravy o stavební povolení,“ řekl Rýdl.

Ministerstvo dopravy na úřední desce zveřejnilo usnesení, že přerušuje správní řízení, díky němuž mělo ŘSD získat stavební povolení.

„Ministerstvo vyzvalo stavebníka, aby podal žádost o zahájení vyvlastňovacího řízení,“ stojí v usnesení. Dále se v něm píše, že díky novému vyvlastňovacímu řízení by mohlo ŘSD začít stavět ještě před tím, než se dořeší výše odškodného. Na usnesení upozornil server Zdopravy.cz. Výši odškodného stanovil znalec.

„To jsme jim nabídli, oni to nepřijali, po různých obstrukcích: na domluvené jednání nepřijedou, pak se neomluví... Výši odškodnění musí rozhodnout soud,“ řekl Rýdl.

Petr a Pavel Bratránkovi a firma Taartrade vlastní 4 009 metrů čtverečních pozemků a dvě budovy na sporných pozemcích.

Podle ŘSD vznikl problém v roce 1998, kdy Stavební úřad v Táboře povolil chybně stavbu Motocentra jako stavbu trvalou přes dočasný příjezd ze silnice I/3.