Nová stezka spojila Novou a Starou Hlínu, cyklisté projedou úsek bezpečně

Třeboňsko je rájem pro cyklisty. Rovinatá krajina s borovými lesy a rybníky je protkaná stezkami, které hlavně v létě plní tisíce kolařů. Ne všechny úseky jsou však pro turisty bezpečné.

Jeden donedávna spojoval Starou a Novou Hlínu u Třeboně. Pokud chtěli lidé přejet z jedné obce do druhé, museli riskovat jízdu po hlavní přetížené silnici, která vede z Českých Budějovic do Jindřichova Hradce. To bylo nebezpečné nejen pro turisty, ale i pro místní, kteří jezdili na kole do Třeboně.

Nyní tento problém řeší nová stezka pro pěší i cyklisty, která je oficiálně otevřená od středy. O tom, že nový úsek bude velice oblíbený, svědčí fakt, že se po něm lidé proháněli už několik dní před slavnostním otevřením.

Ve středu si asfaltovou stezku vyzkoušela i Květa Müllerová, která na ni vyrazila na svém elektrokole z Třeboně. „Chystám se dál na Stříbřec, Lutovou a možná až do Rakouska, uvidíme,“ usmála se, když projížděla po několik staletí starém mostě přes rybník Vítek, jenž je součástí stezky. „Po silnici frčí jedno auto za druhým. Jezdit tady bylo šílené. Nová stezka je parádní,“ pochvalovala si novinku.

Náklady na vybudování více než 600 metrů dlouhého asfaltového úseku vyšly na přibližně sedm milionů korun. Původní projekt však počítal s náklady výrazně vyššími.

„Jednalo se o částku 25 milionů. Ale podařilo se nám najít levnější řešení, za což musím poděkovat Rybářství Třeboň, po jejichž pozemcích část stezky vede,“ ocenil starosta města Jan Váňa. Zároveň připomněl, že se v tomto úseku v minulosti stala řada dopravních nehod, jimž bude nyní nová trasa předcházet.

Po stezce u Světa už se jezdí

Práce odstartovaly na jaře, kdy firma začala s potřebným kácením dřevin. Pak přišla na řadu těžká technika při upravování terénu a pokládání asfaltu. Po necelých třech měsících je nyní vše kompletně hotové. Nechybí ani zábradlí ve svažitějším úseku pro větší bezpečí turistů.

Další podobně nebezpečné místo je podle vedení Třeboně ve městě u hráze rybníka Svět. I tam radní delší dobu plánovali smíšenou cestu podél zámecké zahrady. Když ji však firma přednedávnem dokončila, radnice ji u zhotovitele reklamovala z důvodů vad na povrchu. Otevření se opozdilo, ale cyklisté už ji několik dní využívají.

„Před týdnem jsme otvírali na Třeboňsku také novou lávku přes Lužnici neboli Starou řeku. To je dost zásadní věc, protože tam jezdí spousta cyklistů a přemostění tam dva roky zcela chybělo,“ doplnil ředitel nadace Jihočeské cyklostezky Jan Vlášek. Významnou letošní novinkou pro cyklisty je podle něj rovněž stezka z Českých Budějovic do Boršova nad Vltavou.

Připravuje se i nová trasa u Soběslavi na Táborsku. Ta povede po zrušené železniční trať na okraji města, která kopíruje tvar písmene S.

„Budoucí cyklostezka je na katastru obcí Soběslav, Klenovice a Roudná. Společně jsme požádali Správu železnic o bezúplatné převedení pozemků do vlastnictví jednotlivých obcí. Žádost máme předběžně odsouhlasenou. Opuštěnou železniční trať zruší až v roce 2023, teprve potom bude možné pustit se do práce. Ale chceme mít připravený projekt,“ uvedl starosta města Jindřich Bláha.

Podobně postupovali i v nedalekém Veselí nad Lužnicí. Tam nový úsek vede od železniční zastávky směrem na Horusice a je dlouhý 1,1 kilometru. Jde o první část ze sítě stezek, jež vedení města na Táborsku naplánovalo. Trasa je navíc vhodná i pro inline bruslaře a chodce. Kolem nechybějí lavičky, přístřešek, odpadkové koše a také osvětlení s úsporným režimem.

Vše se podařilo vybudovat za 11 milionů korun. Na další plánovanou část cyklostezky na bývalém železničním náspu už má radnice vydané stavební povolení. Ta zajistí pohodlné svezení pro cyklisty až k nádraží ve Veselí nad Lužnicí.

Zatímco menší města si s bezpečným propojením stezek vedou dobře, u větších měst je to horší. „Třeba vedení Českých Budějovic v tomto směru poměrně zaspalo. Nyní tedy pracujeme na studii napojení cílů v okolí krajského města, třeba Holašovic nebo Třeboně. V budoucnu by se to tak snad mohlo zlepšit,“ dodal Vlášek.