Od silnic začnou v létě mizet nelegální reklamy, usnadní to novela zákona

Reklamní plochy narušují bezpečnostní pásmo komunikací, zastiňují výhledy do křižovatek a výrazně zhoršují bezpečnost silniční dopravy.

Taková je realita nelegálních billboardů, proti nimž se samosprávy do konce minulého roku nedokázaly kvůli několika právním kličkám účinně bránit. Od letoška však vstoupila v platnost novela zákona, která odstranění těchto reklamních ploch usnadňuje, a jihočeská města, krajský úřad i Ředitelství silnic a dálnice (ŘSD) se chystají jednat. Avizují, že nebezpečné reklamy by mohly od silnic začít mizet již v létě.

„U silnic v Písku a okolí je okolo devadesáti nelegálních reklamních stojanů. Většina stojí na pozemcích kraje, ŘSD či soukromníků. Odbor dopravy proto nyní vypracovává materiál, který vlastníkům pozemků rozešleme. Na jeho základě pak majitelé budou moct nelegální reklamu ze svých pozemků odstranit podle současné legislativy,“ přiblížil písecký místostarosta Josef Soumar (Piráti).

Přiznal však, že není jisté, že billboardy opravdu odstraní. Současná legislativa sice umožňuje majitelům pozemku nelegální reklamu odstranit, ale musí to udělat bez demontáže reklamních stojanů. Ty musí navíc na tři měsíce uskladnit a jejich provozovateli umožnit jejich vyzvednutí.

To vše na své náklady, jež mohou po provozovateli reklamní plochy vymáhat až zpětně. Pro mnohé majitele to může být komplikace. Soumar přesto věří, že je to neodradí.

„Ta billboardová mafie by po letech zisků měla konečně utrpět výraznou ztrátu. Tyto nelegální reklamy, které jsou velice nebezpečné a způsobily již několik smrtelných nehod, musí od našich silnic co nejrychleji zmizet,“ je přesvědčený Soumar. Doplnil, že asi osm reklam, jež má město na svých pozemcích, odstraní a uskladní městské služby.

Budějovice si najmou firmu

Poněkud odlišný způsob řešení problému zvolilo vedení krajského města. To se rozhodlo zvolit opatrnější postup. A to po zkušenostech z minulého roku, kdy skupina podnikatelů protestovala proti jednomu z obyvatel Lišova, který na nepovolenou a nebezpečnou reklamu u silnic dlouhodobě upozorňoval. Udělala to prostřednictvím Antona Fischera, jenž je s nelegálními billboardy často spojovaný.

„Nechceme ničemu podobnému vystavovat zaměstnance města. Proto jsme se rozhodli, že na odstranění nelegálních reklamních ploch vypíšeme zakázku malého rozsahu a oslovíme externí soukromou firmu, která to pro nás zprostředkuje,“ sdělil náměstek primátorky Michal Šebek (ODS) s tím, že vedení města je nyní otevřené nabídkám od společností, jež by měly o tuto práci zájem.

Firma dostane k dispozici pronajatý hangár na budějovickém letišti, kde bude billboardy skladovat. Součástí její činnosti bude také vracení reklam majitelům. Zakázku město vypíše ještě v březnu. Nelegální billboardy, jichž je na území města přes 150, by tak měly začít mizet už v létě. „Nelegální reklamy na území města tolerovat nebudeme,“ doplnil náměstek primátorky Petr Maroš (ODS).

MF DNES se pokusila kontaktovat přímo Antona Fischera, který byl v minulosti s firmou Eurobillboard Group spojovaný a stále se s ní prezentuje na svých sociálních sítích, aby se vyjádřil k nové legislativě a sdělil, zda plánuje nelegálně rozmístěné reklamy odklidit. Od firmy se však zcela distancoval a odmítl situaci jakkoli komentovat.

„Zákon je diskriminující“

Své vyjádření poskytl jeho syn Oliver Fischer, který nyní prostřednictvím Fischer Holding funguje jako jednatel společnosti Eurobillboard Group.

„Celkově je samotný zákon diskriminující, a to převážně svým obsahem nezohledňujícím realitu u nás i ve světě. Pokud se však mám vyjádřit čistě k aktuální novele, tak ta mi celkem vykouzlila úsměv na tváři, když svým zněním značně ulehčila práci a fungování jak nám, tak i správním úřadům nebo správcům komunikace,“ konstatoval.

Doplnil, že firma Eurobillboard své reklamní plochy dlouhodobě udržuje pouze v legální stavu a jinak tomu nebude ani letos. „Kvůli legálnímu umístění reklamních ploch apelujeme i na naše dodavatelské partnery, kteří inzerují na našem portálu,“ sdělil. Co se nařčení o nekalých praktikách týče, má Fischer zcela jasno. „Každá úspěšná společnost má vždy jak své příznivce, tak i odpůrce,“ myslí si.

Řadu špatných zkušeností s provozovateli nelegálních reklamních nosičů dokládá i Správa a údržba silnic Jihočeského kraje (SÚS JK), která zařizuje odstranění nebezpečných poutačů na silnicích II. a III. tříd.

„Střety s provozovateli reklamních ploch bývaly v minulosti velice nepříjemné. Snažíme se proto posílat upozornění, že k odstranění dojde, a žádáme majitele, aby tak učinil sám, abychom podobným vypjatým situacím předešli,“ sdělila ředitelka SÚS JK Andrea Jankovcová s tím, že docházelo ke slovním střetům i fyzickým napadením.

Komplikace s uskladňováním

V souvislosti s novou legislativou o odstraňování nelegálních reklamních poutačů nechala Jankovcová vypracovat metodický pokyn, podle něhož bude správa a údržba silnic postupovat. Doplnila však, že ačkoli nová legislativa mění podmínky pro odstraňování nosičů, přináší komplikace v podobě převozu a následného uskladnění.

Jankovcová také doplnila, že v tuto chvíli je jejich prioritou zajištění zimního období podle operačního plánu a následně jarní údržba silnic. Podle náměstka hejtmana pro dopravu Antonína Kráka (SOCDEM) by se SÚS JK na odstranění billboardů mohla zaměřit v letních měsících, po dokončení těchto činností.

Ředitelka českobudějovické správy ŘSD Vladimíra Hrušková doplnila, že jen okolo silnic pod správou ŘSD je nyní rozeseto téměř 900 nelegálních poutačů. O jejich odstranění nyní jedná s SÚS JK, která pro ŘSD jejich odstranění zprostředkovávala i v minulosti.