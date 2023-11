Nelegální billboardy mizí od silnic ztuha, v Pardubicích je aktivisté přelepují

Od dálnic nebo silnic prvních tříd už měly zmizet dávno. Na většině míst také už nejsou. Velkoplošné reklamní nosiče podle odborníků ohrožovaly bezpečnost řidičů, a proto musely do šrotu. Ve městech a obcích, kde se musí jezdit pomaleji, billboardy zůstat mohly. Ovšem neplatí to pro všechny.

Existuje totiž celá řada načerno postavených konstrukcí, na kterých visí plakáty. Firma na soukromém pozemku postaví lacinou čtyřnožku ze železa a už prodává. Bez povolení, často až příliš blízko samotné silnice. A některé pardubické zastupitele to začíná štvát.

„Nelegální billboardy vídáme například na Hůrkách, u mostu kapitána Bartoše, na Dašické u křižovatky i u kruhového objezdu v Dražkovicích. Když je někdo nahlásí, úředníci neví co s tím. Praví provozovatelé jsou těžko dohledatelní, nepřebírají zásilky. A když už, tak jen posunou billboard o pár metrů a několikaměsíční administrativní kolečko může začít znova,“ popisuje současný stav věcí Robert Hrdina, zastupitel Pardubic za Zelené.

Ten už v létě inicioval schůzku s primátorem města Janem Nadrchalem z ANO. Chtěl po něm, aby radnice byla v případě černých staveb mnohem razantnější.

„Pan Hrdina to myslí dobře. Byl by nejradši, kdybych vzal flexu a začal ty trubky odřezávat. Bohužel české zákony příliš tvrdý postup neumožňují. Musíme nejprve oslovit majitele pozemku, ten třeba vůbec nereaguje. S dohledáním vlastníka samotných plakátovacích ploch je to ještě těžší,“ říká Nadrchal.

Podle něj město už zkusilo i důraznější postup, ale prý to nedopadlo úplně dobře. „Zákon je napsán tak, že to není právně úplně jasné. Daleko lepší by bylo, kdybychom mohli nejprve černou stavbu odstranit, a pak bychom začali vymáhat náklady na majiteli. Podle mých zpráv se takový zákon připravuje,“ doplňuje Nadrchal.

Jenže takový postup se nezdá aktivistům, kteří začali některé nelegálně umístěné plakáty přelepovat. A dokonce našli na svých výtvorech i místo pro vzkaz samotnému primátorovi. „Místní aktivisté před pár dny na pár billboardech v Pardubicích vyměnili reklamu za trefný vzkaz: ‚Tato ilegální reklama tu už dávno neměla být, pane primátore.‘ Souhlasím,“ říká Hrdina, který si myslí, že město páky na boj s načerno umístěnými poutači má.

„Vyzkoušené a účinné postupy existují. Znají je a používají lidé z iniciativy ‚Přidej se a strhni to‘ kolem Zdeňka Jahna, poslanec Ondřej Lochman nebo starosta Příbrami Jan Konvalinka – kolega primátora Nadrchala z ANO,“ dodává Hrdina.

Iniciativa vznikla letos. Vytvořila web s návodem, podle kterého je možné ověřit legálnost billboardu a docílit odstranění těch nelegálních. Stránka obsahuje videonávody, vzorové dokumenty ke stažení a adresář relevantních úřadů. „Překládáme složitou úřední problematiku do jazyka srozumitelného většinové společnosti a do podoby použitelné běžným občanem,“ píší o svém projektu lidé z iniciativy Přidej se a strhni to.

