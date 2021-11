Autobus s vojáky vyjel ze silnice a převrátil se, řidič je zraněný

Nehoda se stala přibližně v 7.45 hodin. „V tuto chvíli mohu sdělit, že autobus jel na trase z Písku do Českých Budějovic a havaroval nedaleko Pištína,“ uvedl jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura.



Ve voze cestovalo 38 vojáků. Řidič vyjel nejdříve do protisměru a následně sjel do příkopu a převrátil se na bok do louky. Na místě zasahovali také záchranáři a hasiči.

„Nehoda si naštěstí vyžádala jen jednu lehce zraněnou osobu, kterou jsme po ošetření převezli na úrazové oddělení krajské nemocnice,“ uvedla mluvčí jihočeských záchranářů Zuzana Fajtlová. Ostatní cestující byli v pořádku.

Podle prvotních informací však měli být na místě čtyři zranění, což se ale nakonec nepotvrdilo. „Po příjezdu první posádky na místo byli již všichni cestující mimo autobus,“ doplnila Fajtlová.