Most přes Orlík je opět památkou, na demolici se tak nejspíš nedostane

Ministerstvo kultury prohlásilo za památku přes 130 let starý železniční most přes Orlík u Červené na Písecku. Správa železnic přitom počítá s tím, že historický most zbourá, až postaví nový. To by teď nebylo možné. Rozhodnutí ministerstva je však zatím nepravomocné, je možné vznášet námitky a podat odvolání.