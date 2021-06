Rozebrání starého mostu přes Orlík a postavení nového vyjde na půl miliardy

Do třetice už se to podařilo, Správa železnic konečně vysoutěžila firmu, která postaví nový most přes vodní nádrž Orlík u Červené nad Vltavou na Písecku. Tendr vyhrála společnost Metrostav. Vybudování nového a rozebrání a odstranění stávajícího, technicky nevyhovujícího mostu provede za 543,6 milionu korun.