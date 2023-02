Z octomilek můžeme číst jako z knihy, říká vědkyně, která zkoumá jejich mozky

Co je podstatou habituace?

Díky ní se učíme přestat reagovat na nedůležité podněty, které se opakují. Někdy tomu říkám učení se je ignorovat. Mozek by totiž byl jinak přesycený spoustou informací, jež nedokáže adekvátně zpracovat. Vnější struktury mozku je ale umí odfiltrovat a jedním z procesů, které k tomu využívají, je právě habituace.

Znamená to, že funguje pouze na smyslové podstatě?

Pokud ji vnímáme jako základní měřitelnou formu učení, tak to platí. Jenže výzkum ukazuje, že je potřebná i pro vyšší formy, například tvorbu paměti. Zajímavé je, že habituace se dá měřit i u nenarozeného plodu a malých miminek, kde se ještě složitější formy učení detekovat nedají. Je to svým způsobem základní kámen pro vyšší poznávací funkce.