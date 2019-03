Nejlepší středoškolská překladatelka hraje extraligu juniorek ve volejbale

Gymnázium Jírovcova se stává líhní českobudějovických jazykových talentů. Z řad jejich studentů v minulosti vzešli dva čeští vítězové překladatelské soutěže Juvenes Translatores pořádané pod záštitou Evropské unie.

V polovině února k nim přibyla také Markéta Sahanová ze Včelné, která porazila 98 dalších mladých studentů z Česka.

Navázala tak na loňské vítězství Anny Kovárnové ze stejného gymnázia, a jak sama říká, vůbec nepočítala s tím, že by mohla v takové soutěži uspět.

„V první chvíli jsem byla hodně překvapená. O jarních prázdninách mi volala naše paní učitelka Helena Vítová, že jsem vyhrála. Byla jsem zrovna na lyžích a tehdy bylo strašné počasí. Taková zpráva mě však rychle zahřála,“ líčí studentka septimy.

Celoevropského klání pořádaného Generálním ředitelstvím pro překlady spadajícím pod Evropskou komisi se v uplynulém ročníku zúčastnilo 3 252 studentů ze 758 škol států Evropské unie. Jejich úkolem bylo za dvě hodiny co nejvýstižněji přeložit text na papíře formátu A4. K dispozici měli pouze papír, tužku a knižní slovníky.

„Naštěstí jsem nemusela nikam jezdit, texty nám poslali e-mailem. Ještě v ten samý den soutěže se překlad oskenoval a poslal zpět pořadatelům,“ vysvětluje Sahanová, která překládala z angličtiny do češtiny dopis zahraničního studenta plánujícího pomaturitní oslavy.

„Nebyl problém textu porozumět. Horší bylo to napsat česky tak, abych správně vystihla význam některých obratů nebo ustálených slovních spojení,“ přiznává s tím, že stejně dobře musí soutěžící ovládat i druhý jazyk.

Při studiu si pomáhá zahraničními filmy a knihami

Hodně si při studiu pomáhá zejména zahraničními filmy a knihami. „Je to jedna z mých velkých zálib, takže se vlastně v angličtině zdokonaluji i při odpočinku. Ve výsledku je to dost znát, pochytím tak celou řadu frází,“ popisuje mladá studentka, kterou k učení cizích jazyků vedla i její maminka.

Jednou z cen za úspěch v soutěži je třídenní zájezd do Bruselu, kde se Markéta Sahanová setká s vítězi z ostatních států Evropské unie. „Už se na to moc těším, hlavně na město samotné a budovy, ráda si stavby z tak velkých sídel prohlížím,“ říká a zároveň dodává, že by se po maturitě ráda věnovala studiu architektury.

„Možná to leckoho překvapí, ale je to tak. Chtěla bych se vydat spíše technickým směrem. Studium angličtiny není vůbec špatné, ale toto mě baví víc,“ podotýká.

Nevylučuje však ani možnost, že by obě oblasti skloubila. „Láká mě také studium v zahraničí. Spíše ale přemýšlím nad možností krátkodobého studijního pobytu,“ naznačuje své plány po odmaturování na gymnáziu.

Dobře našlápnuto má také ve sportovní kariéře. Díky svým rodičům se věnuje volejbalu a v současnosti nastupuje v juniorské extralize na postu nahrávačky za českobudějovickou Madetu. „V letošní sezoně nám to bohužel nešlo až tak dobře, jak bychom chtěly. Poslední jsme nakonec naštěstí neskončily,“ říká s úsměvem.

Vzhledem k tomu, že hraje nejvyšší českou soutěž, musí také při studiu pravidelně trénovat. „Je to časově celkem náročné, máme dvouhodinové tréninky každý všední den a o víkendech jezdíme na zápasy. Naštěstí to všechno s věcmi do školy zatím nějak zvládám,“ vysvětluje Sahanová, která volejbal hraje od svých osmi let.

Příští rok však čeká studentku septimy zkouška dospělosti v podobě maturity, a tak se kromě sportu bude muset více věnovat i učení.

„Jenže já nejsem ten typ pilné studentky, to bylo naposledy tak před šesti lety. Ale to se asi bude muset změnit, samo mi to do hlavy nenaleze,“ dodává. Za více než rok by si tak místo překládání textu o pomaturitních oslavách mohla sama takovou zkušenost prožít na vlastní kůži.