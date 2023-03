Na lipenské sjezdovce srazil lyžař ženu, hrozí mu až roční vězení

Policie dnes uvedla, že v této souvislosti pátrá po chlapci ve věku od deseti do 15 let a jeho matce, kteří by mohli pomoci nehodu objasnit. Hoch měl na sobě v den nehody zelenomodrou kombinézu. Informace přijme policie na telefonu 974 232 760 nebo lince 158.

Pachatelem byl pravděpodobně muž, kterému hrozí až roční vězení, sdělil krumlovský policejní mluvčí Miroslav Šupík.

Muž srazil ženu zezadu okolo 10:00 na sjezdovce K Yettimu. „Jeden z návštěvníků zde v důsledku neopatrné jízdy zezadu vrazil do poškozené,“ uvedl mluvčí. Žena utrpěla zranění, s nimiž ji záchranáři převezli na operaci do českobudějovické nemocnice.