Dlouhá obleva skončila, ale lyžařské areály už ztráty nedoženou

Na svazích pomalu odtávají hromady technického sněhu, sjezdovky Ski klubu Čihadlo nedaleko Horní Radouně na Jindřichohradecku jsou prázdné. Silná obleva provozovatelům překazila zahájení sezony, i když už měli vše nachystané. To bude mít pochopitelně dopady i na hospodaření celého areálu.

„Kvůli oblevě jsme sníh ani nerozhrnuli po svazích. Nebylo to k tomu a dodneška nám polovina odtála. Bohužel, nejsme schopni sjezdovky kvůli počasí dosněžit. Letošní zima je extrémní a zatím se pro nás sezona vyvíjí katastrofálně,“ připouští předseda Ski klubu Čihadlo Zdeněk Michálek s tím, že už teď je jasné, že i v případě okamžitého spuštění vleků se ztráty ani v nejmenším nepodaří dohnat.

„Spoustu peněz jsme utopili v prosincovém zasněžování, které nám bylo zatím k ničemu. Potřebovali bychom, aby se nám vrátily náklady alespoň za to. Uvidíme, co nám počasí dovolí, přírodní sníh by nám v této situaci obrovsky pomohl. Ušetřili bychom spoustu peněz za zasněžování,“ doplňuje Michálek.

Lanovka a vleky stojí i v Lyžařském areálu Zadov na Prachaticku, kde sezonu přerušili 6. ledna. Podle ředitele střediska Luďka Sásky se dají očekávat ztráty jen od začátku roku v desítkách milionů korun.

„Měli jsme omezený provoz prakticky tři týdny v kuse a ani Vánoce pro nás nebyly ideální. Pak jsme museli zavřít, protože oblevu nevydržel ani technický sníh. Takový výpadek už ve zbytku zimy jen těžko doženeme. Začátek sezony je srovnatelný snad jen s rokem 2007, kdy jsme museli kvůli špatným podmínkám končit předčasně,“ vysvětluje Sáska.

V posledních dnech sněžná děla opět jedou naplno a v sobotu na Zadově opět přivítají lyžaře. Pojede čtyřsedačka na Kobyle, vlek i dětský park. Areál bude o víkendu otevřený od 8.30 do 16 a od 18 do 21 hodin. Od pondělí do středy bude jen denní lyžování, od čtvrtka bude i večerní.

Jenže právě provoz zasněžovací techniky ukrajuje z rozpočtů skiareálů největší podíl peněz. O to více je to znát v době, kdy ceny energií dosahují rekordních hodnot.

„Kvůli klimatické situaci jsme navíc na zasněžování stále více závislí. Pokud sníh nevyrobíme, nelyžuje se. A pokud se nelyžuje, odnáší to i další podnikatelé vázaní na areál. Náš případný konec by měl dalekosáhlé dopady na celý mikroregion,“ připomíná Sáska.

Nejdřív covid, teď dlouhá obleva

Udržet v provozu alespoň jednu lanovku se podařilo ve Skiareálu Lipno na Krumlovsku, ale ani zde nebyl dlouhé týdny žádný důvod k radosti. „Sezona bude u nás výrazně poznamenaná. Sice k nám teď jezdí i lyžařské kurzy, které chtěly původně jinam, ale provoz jediné sjezdovky se musel nějak projevit,“ líčí mluvčí areálu Olga Kneiflová.

Zároveň připomíná, že pro lyžařská střediska na jihu Čech je letošní obleva vedle covidové pandemie už druhou velkou ránou za poslední tři roky.

„Za koronavirových zim byly vynikající podmínky, a nesmělo se jezdit. Museli jsme si tedy brát úvěry, abychom udrželi zaměstnance a celkový provoz areálu. Všechno nyní musíme splácet, to nám nikdo neodpustí. Jsme tedy rádi, že jsme na rozdíl od jiných nemuseli zcela přerušit sezonu,“ doplňuje mluvčí.

Na Lipně budou od soboty přidávat další sjezdovky, které se podařilo vysněžit. K Jezerní to bude i Dámská a Lišáka Foxe. Otevřený je i dětský park. Pojedou lanovky Lipno Express, Promenádní a Střecha. I tento víkend je možné využít slevu na rodinné lyžování ve výši 20 procent. Platí už od kombinace 1+1, tedy jeden dospělý a jedno dítě.

Na Kvildu jezdily školní kurzy z okolí

Z problémů ostatních areálů naopak těží vlekaři na šumavské Kvildě, kde se podařilo provoz udržet bez výraznějšího omezení. I díky tomu si mohli dovolit svážet lyžařské školní kurzy z okolí do svého areálu.

„Přesto nás to ale stálo spoustu peněz, abychom celé období zvládli. Jsme malý areál, takže zasněžování znamená významnou částku v rozpočtu. Není to však pro nás likvidační a snad si s tím poradíme,“ ujišťuje vedoucí provozu vleků na Kvildě Richard Jirouš.

Podle něj bude mít spousta menších areálů problémy překonat letošní rok, který volně navazuje na covidovou uzávěru z roku 2021. „Netroufám si odhadovat, kolik z nich drahé energie dorazí, ale dopady budou citelné. Hodně napoví příští týdny, kdy mají školy jarní prázdniny a jezdit budou další lyžařské kurzy,“ odhaduje Jirouš.

Na jihu Čech jsou v provozu i areály ve Frymburku u Lipenské přehrady a Monínec na hranici Jihočeského a Středočeského kraje. Po pauze způsobené oblevou se opět rozjíždějí i střediska v rakouském příhraničí - Sternstein a Hochficht.

„Díky příznivým mrazivým teplotám zasněžujeme sjezdovky a v sobotu našim návštěvníkům nabídneme přes šest kilometrů tratí včetně dvou dětských parků pro nejmenší děti a začátečníky. V následujících dnech pak chystáme otevírat další sjezdovky,“ řekl Gerald Paschinger, ředitel Hochfichtu.