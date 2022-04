Lidé prošli budějovický kulturní dům Slavie od půdy po sklep, začne přestavba

Je pár minut před devátou hodinou ranní a před kulturním domem Slavie v Českých Budějovicích se začínají scházet lidé. Někteří přišli zavzpomínat na protančené střevíce z tanečních, jiní zase na svůj maturitní ples. Mají totiž zřejmě poslední možnost, jak vidět budovu v původní podobě, než se pro veřejnost zavře a začne její dvouletá rekonstrukce.

„Jak jistě víte, město chystá velké úpravy. Dnes můžete prozkoumat tento dům od sklepa až po půdu a projít si místa, kam se normální člověk jen tak nedostane,“ zahajuje sobotní komentovanou prohlídku Miroslav Mareš z Agentury Kultur-Kontakt, která podobné akce pořádala po celém městě u příležitosti Mezinárodního dne památek.

Dříve se do Slavie vstupovalo mohutným dlouhým schodištěm. Z něj ale nyní zbylo jen několik schodů. „Kvůli tomu, aby nedocházelo k záplavám, se musely zvednout břehy Malše. Schodiště se tedy muselo ubourat,“ přibližuje Iva Peštová, která se již řadu let stará o provoz kulturního centra. Přes hlavní schodiště míříme kolem šaten k tanečnímu sálu, kde je naše první zastávka.

Dnes již asi nikdo nedokáže spočítat, kolik plesů či koncertů hostil. „Za první republiky zde dokonce sídlili čelní představitelé Sudetoněmecké strany a v sále řečníval jejich vůdce Konrad Henlein i generál SS K. H. Frank,“ vypráví Peštová. O bohaté historii svědčí i fakt, že budova za 150 let vystřídala hned třináct názvů.

Část lidí, kteří na prohlídku přišli, vyjádřila obavy, že plánovaná velká proměna zkazí její historický vzhled.

„Chodila jsem sem do tanečních. Mám ke Slavii citové pouto. Opravu to skutečně chce, ale citlivou. Tak, aby se zachovala historická duše. Z toho návrhu jsem ale trochu zklamaná,“ konstatuje Jana Mandíková, která ve městě pracuje jako průvodkyně.

Stejné obavy sdílí i další z návštěvníků, který bydlí v Českých Budějovicích. „Když jsem se teď podíval na návrh rekonstrukce, tak jsem se lekl. Asi jsem se o to dostatečně nezajímal. Vůbec by mě nenapadlo, že se to bude měnit takto,“ poukazuje na vizualizaci budoucí přístavby Miloš Dokulil.

Právě ze zmíněné přístavby měli návštěvníci největší obavy. Všichni se ale shodli, že budova opravu skutečně potřebuje.

Hlavní sál bude větší, přibude kavárna

O tom jsme se mohli přesvědčit hned vzápětí, kdy nás průvodkyně zavedla do sklepů či na půdu, kde bude v budoucnu umístěná vzduchotechnika. „Nyní stojíme nad sálem a můžeme vidět, jak jsou zde upevněné skleněné lustry. Ty ale bohužel v sále nezůstanou,“ smutně konstatuje Peštová.

Poslední zásadnější opravy se půda dočkala v roce 2013. Tehdy tam v krovu řádila dřevomorka. Ještě o několik let dříve už ale politici na radnici debatovali o velké přestavbě. Spousta plánů od té doby nevyšla, ten poslední je ale zatím na dobré cestě. Zatímco původní odhad byl kolem 560 milionů korun, nyní se ukázalo, že to může být 650 až 730 milionů včetně DPH.

Tato částka vyplynula z jednání s projektantem a takzvané tržní konzultace, kdy potenciální zájemci o provedení rekonstrukce Slavie posílali předběžné nabídky. „Důvodem nárůstu je především velké zdražování stavebních materiálů. Na květnové schůzi tak budou zastupitelé jednat o navýšení ceny,“ poznamenal náměstek primátora Petr Holický.

Výsledkem bude například rozšíření směrem k Jihočeskému muzeu, prosklené stěny, zvětšený hlavní sál o šest metrů i nová kavárna s restaurací. Proměnit se má rovněž přilehlý parčík s dřevěným amfiteátrem i nábřeží řeky Malše, kde by mohla vyrůst náplavka.