Proměnu kulturního domu Slavie navrhli architekti z Rakouska a Francie

Kavárna a restaurace s předzahrádkou sousedí s malou scénou. Nad ní je velký sál, který při koncertech pojme stovky návštěvníků. V nejvyšším patře se scházejí spolky a venku vysedávají lidé na schodech u řeky Malše. Až skončí plánovaná rekonstrukce kulturního domu Slavie v Českých Budějovicích, měl by jeho provoz vypadat právě takhle.

Vítězný návrh vytvořili architekti z Rakouska a Francie. „V přízemí je restaurace, na kterou navazuje kavárna a ta sousedí s malou scénou. Propojuje se tak několik funkcí,“ popsal architekt Jan Proksa, který ve Vídni spolupracuje s architektem Christianem Antonem Pichlerem. S nimi se spojil pařížský ateliér Chaix & Morel et Associés a právě jejich návrh vyhrál několikaměsíční soutěžní dialog.

„Chceme, aby dům žil celý den“

Projekt počítá s rozšířením budovy směrem k Jihočeskému muzeu. „Z pohledu památkové péče bylo od začátku jasné, s jakou stranou můžeme pracovat,“ upřesnil Proksa.

Přístavba zahrnuje v přízemí kavárnu a malý sál pro přibližně 150 hostů. O patro výš je velký sál, který změní svou kapacitu i směr. Pódium bude nově nasměrované k muzeu. „Hlavní sál jsme otočili o 90 stupňů. Chtěli jsme maximálně využít prostor a akustiku, která dnes nefunguje,“ vylíčil architekt.

Sál nabídne 350 míst k sezení a pojme až 600 návštěvníků při koncertech. Má mít multifunkční využití, aby tam bylo možné pořádat různé akce. Na pódium se vejde až 60 účinkujících. Celý prostor je možné zvětšit. Na patře bude i bar a posezení.

Město jako majitel objektu chtělo probudit také ostatní místnosti v domě, s čímž návrh počítá. V posledním patře jsou kromě balkonu také klubové místnosti. „Chceme, aby dům žil celý den, a ne jen večer v době koncertů. Klubovny obsadí nejrůznější spolky,“ uvedl náměstek primátora Juraj Thoma (OPB).

Zatím není jasné, zda bude možné využívat i část střechy v posledním patře jako terasu. To bude předmětem diskuse s památkáři. Vedle Slavie zůstane park. S domem ho má spojit kavárna a před ní malé venkovní nádvoří. V plánu je i úprava břehu se schody k Malši.

„Pracovali jsme na tom ve třech směrech. Zaprvé jsme chtěli respektovat současnou historickou budovu. V druhé řadě pro nás bylo důležité spojit objekt s městem a otevřít ho veřejnému prostoru. Zatřetí bylo cílem vytvořit funkční interiér, aby jednotlivé části fungovaly a sloužily různým událostem. Je to významný projekt a jsme rádi, že u něj můžeme být,“ řekl architekt Walter Grasmug z Chaix & Morel et Associés. Pochází z Rakouska, ale posledních 25 let působí ve Francii.

U diskuse byli i zástupci opozice

Pařížský ateliér má ve svém portfoliu třeba renovaci Domu evropské kultury v Bruselu, divadlo ve francouzském městě Sénart, rekonstrukci fotbalového Stadionu GeoffroyeGuicharda v Saint-Étienne a další ubytovací či kulturní projekty ve Francii a Rakousku.

Vítěz porazil šest ateliérů, které se do finále probojovaly v konkurenci 36 uchazečů. Finalisté získají skicovné 460 tisíc korun.

Pro Budějovice to je první soutěžní dialog. „Metoda dovoluje formovat se všemi soutěžícími to, co město očekává. To je velké plus, protože běžně by ateliéry předložily hotové práce,“ zmínil Thoma.

„Je to jediná forma, která umožňuje komunikaci s dodavatelem. Účastníci zároveň až do konce nevidí navzájem návrhy,“ přidala Karin Grohmannová z organizace CCEA Moba. Ta dialog organizuje.

Zástupci radnice včetně opozice a odborníci se s uchazeči sešli přímo ve Slavii při několika workshopech. Řešili podobu domu i jeho provoz.

„Hlasovací právo sice v porotě neměli všichni, ale já se účastnil všech workshopů, a tak jsem mohl ovlivňovat diskusi svými argumenty. V tomhle směru to na mě dělalo dobrý dojem. V komisi navíc převažovali odborníci nad politiky, což ji kultivovalo. Myslím, že vyhrál vhodný uchazeč. Slavie by měla být v budoucnu prostorem pro alternativnější a pestřejší druhy umění. Tenhle návrh s tím počítá,“ svěřil se opoziční zastupitel Jan Piskač (Piráti).

Práce mohou začít v roce 2022

Původní orientační hodnota investice je 502 milionů korun s daní. Vítěz dialogu vyčíslil nižší částku. Město chce na projekt získat dotaci. Odhad na projekční práce byl původně 27 milionů, finální hodnota je nakonec o devět milionů dražší.

Trojice architektonických kanceláří bude nyní pokračovat v práci. „Když vše půjde bez problémů, chtěli bychom v druhé polovině roku 2022 zahájit stavbu. Do té doby bude Slavie fungovat jako doposud a Správa domů hledá pro nájemce náhradní prostory v době rekonstrukce,“ dodal Thoma.

Vedení města teď bude řešit provozování objektu. Na základě dialogu připadá v úvahu příspěvková organizace či samostatný zapsaný ústav.