Kendeho vilu v Budějovicích chce koupit město, stavba je nově památkou

Třípatrový sto let starý dům je cenný díky zachovalému interiéru i svému příběhu. Od soukromého majitele ho chce odkoupit město České Budějovice.

„Uvnitř vily se zastavil čas, až z toho mrazí. Zvlášť v celách v suterénu,“ poznamenal předseda Klubu přátel Českých Budějovic (KPČB), žadatel o zápis a architekt Vladimír Musil, který už podobným způsobem zachránil ve městě několik domů.

Vila patřila před válkou významné židovské rodině, která skončila v koncentrácích. Dům zabavili nacisté a zřídili v něm sídlo bezpečnostní služby Sicherheitspolizei SD. O tomto účelu svědčí dosud zachovalé cely v suterénu.

Podle klubu by se měla budova využívat jako muzeum připomínající židovské obyvatele města a jejich osudy. Před domem navrhuje spolek Paměti národa umístění kamenů zmizelých, jež upozorňují po celé zemi na adresy umučených Židů.

Kendeho vila se loni dostala do nabídky realitní kanceláře s cenou 27 milionů korun. Protože stojí v místě plánované nové zástavby, byl její osud nejistý. Atraktivní z hlediska developerů je hlavně pozemek. Loni na to jako první upozornila MF DNES.

Podle vyjádření ministerstva kultury představuje vila unikátně dochovanou stavbu architektonické, uměleckořemeslné a historické hodnoty umocněnou ve vztahu k významným osobnostem, které ji obývaly. „Naprosto ojedinělá a nevídaná je honosná výzdoba interiéru,“ připomněla mluvčí ministerstva Petra Hrušová.

Po intervenci KPČB se odkoupením památky zabývali i radní města, kteří v lednu schválili záměr jejího odkupu. Ten má pokračovat znaleckým ohodnocením celé stavby včetně jejího interiéru a vybavení. Záměr navrhuje budoucí využití budovy jako muzea.

„Rada odkup schválila, budeme ho ještě projednávat na dubnovém zastupitelstvu,“ uvedl náměstek primátorky města Tomáš Bouzek (TOP 09).

Podle Musila by mohlo muzeum nabízet expozice židovské, německé a české kultury od konce 19. století do 40. let minulého století. Vše záleží na dalším postupu a na vůli města. KPČB chce do projektu zapojit také sponzory.

Podle ministerstva kultury zákon o státní památkové péči nabízí v tomto případě vlastníku chráněné nemovitosti množství kompenzací vázaných na údržbu, například čerpání dotací nebo využívání bezplatných odborných konzultací.

Zároveň se objevují místní nadšenci, kteří nabízejí pomoc. Například fotograf a historik Milan Binder chce expozice budoucího muzea doplnit o vlastní sbírky. Je totiž majitelem rozsáhlého archivu dobových fotografií města i různých artefaktů spojených s jeho minulostí a veřejným životem.

Ministerstvo vilu přirovnává k památkově chráněné Hardtmuthově vile hlavně interiérem se řezbářskou výzdobou. Je usazená do původně komponované zahrady, ze které se dochovala torza původního schodiště, balustrády a podstavců váz. V širším rámci se areál vily podílí na mapování zástavby předměstí Českých Budějovic na počátku minulého století, která v dnešní době rychle zaniká.