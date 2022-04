Architekti, politici a obyvatelé řešili bydlení i dopravu v nové čtvrti

„Najít vhodnou lokalitu pro rozšíření města nebylo kvůli specifičnosti zdejšího terénu vůbec jednoduché,“ uvedl krumlovský místostarosta Josef Hermann.

Doplnil, že díky své rozloze a umístění skýtá lokalita velký potenciál a mohla by zastavit úbytek obyvatelstva, se kterým se město potýká posledních 20 let.

„Největší předností Krumlova je jeho umístění. V českém prostředí ho možná přehlížíme, ale v kontextu střední Evropy jde o prominentní oblast,“ vysvětlil architekt Martin Krupauer z ateliéru A8000. A zdůraznil, že díky tomu je Český Krumlov vyhledávanou lokalitou nejen pro lidi pracující v Česku.

Architektonická studie je opravdu rozsáhlá a dbá na propojení člověka s přírodou. Území bývalých kasáren čítá 24 hektarů, z toho jen šest hektarů bude zastavěných, zbylou plochu vyplní zeleň a veřejný prostor.

Od toho se odvíjí i cílová skupina, kterou by mělo bydlení v lokalitě nalákat.„Současná doba umožnila spoustě lidem pracovat z domova a do práce dojíždět jen občas. Ti nyní hledají pro své bydlení příjemné prostředí. Právě to bychom jim chtěli nabídnout,“ doplnil Hermann.

Jak novou část propojí s městem

Lidé, kteří se představení projektu zúčastnili, byli s jeho podobou až na malé drobnosti spokojení. Mezi nejčastější obavy patřilo především vyřešení dopravního propojení Nového Dvora se zbývajícími částmi města.

„Doprava je velký problém, nyní máme několik návrhů, jak situaci řešit. Předběžně počítáme s napojením nové části od nádraží a z ulice Tovární tak, abychom co nejvíce odlehčili provoz na hlavním tahu procházejícím městem,“ uvedl Hermann.

Další dotazy směřovaly na dostupnost bydlení. „Kdo bude investorem bytových domů a bude existovat nějaký systém, který zpřístupní byty i místním?“ ptal se jeden z účastníků. V tomto ohledu má Krumlov velkou výhodu. Pozemky, na kterých se bude stavět, patří pouze jemu, tím získává město velký prostor pro vyjednávání.

„Můžeme si ‚diktovat‘ podmínky. Potřebujeme bydlení nájemního charakteru, družstevní nebo jiné, které stáhne cenu za byty dolů. Byli bychom velmi rádi, aby zde vznikla velká porce nájemního bydlení,“ reagoval Hermann. Město si také od společnosti Frank Bold Advokáti nechalo vypracovat manuál, jak má jednat s investory a developery.

Hotovo může být za dvacet let

S tím souvisí i otázka občanské vybavenosti, která také trápila řadu účastníků debaty. „Obecně je těžké investorům nakazovat, aby na svých pozemcích stavěli dětská hřiště nebo školky, ze kterých nebudou mít žádný zisk. Toho je naštěstí město Krumlov ušetřené a občanskou vybavenost může do nové lokality začlenit podle svých představ,“ doplnil Krupauer.

Projekt tak počítá například s domovem pro seniory s kapacitou 120 lůžek nebo školkou. Základní škola v nové čtvrti stát nemá, žáci se tak rozptýlí do již existujících škol v Krumlově a jeho okolí.

Řada dotazů se týkala možného toxického znečistění lokality. „Ve Vyšném byly kasárny a hodně průmyslových objektů. Ze své vlastní zkušenosti vím, že naftu tam neskladovali zrovna vzorně a mnoho chemického odpadu se dostalo až do řeky,“ obával se další z obyvatel.

Na jeho dotaz reagoval místostarosta Hermann, který zdůraznil, že nezávadnost prostředí byla předmětem prvních průzkumů lokality. A výsledky tyto obavy nepotvrdily.

Představením studie končí čtyřleté přípravné práce a nyní začne město vyjednávat s investory. Pokud půjde vše podle plánu, měla by stavba skončit v horizontu 15 až 20 let.

„Počítáme, že v nové čtvrti vyroste několik desítek rodinných domů a přibližně 200 bytů. Celkově by lokalita mohla pojmout 2 500 až 3 000 lidí,“ naznačil Hermann.